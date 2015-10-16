Kılıçdaroğlu Demirtaş ve Yüksekdağ ile görüştü



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile görüştü. Görüşme Demirtaş'ın Meclis'teki makamında yapıldı. Görüşmenin ardından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, siyasi partiler farklı dünya görüşlerine sahip olsalar da, sonuçta herkesin ülkenin ve vatandaşların çıkarları için mücadele ettiğini belirtti.

Kılıçdaroğlu: 'Davutoğlu eziliyor'

Bir gazetecinin, "Sayın Davutoğlu'nun bir açıklaması oldu, söz konusu teröristleri Suriye'den geldikleri için takip edemediklerini ifade etti. Bir de saldırıda PKK ile IŞİD'in ortak organizasyonu olduğunu söyledi. Bu konudaki düşünceleriniz nelerdir?" sorusuna Kılıçdaroğlu, şu yanıtı verdi:

"Sayın Davutoğlu, olayların yoğunluğu ve ağırlığı altında ezilen bir kişi. Özellikle son günlerde yaptığı açıklamalar kendi içinde ciddi çelişkilerle dolu. O nedenle yapılan bu açıklamaları büyük bir endişe ile izliyorum. 'Suriye'den geldiler', iyi de Suriye'den Ankara'ya kadar nasıl geldiler? Bunu sormayacak mıyız? Bunu takip eden hükümet yok mu? Bu ülkeyi kim yönetiyor? 'Suriye'den geldiler, takip etmedik', böyle şey olabilir mi? Sanki olay Suriye sınırında oldu ve Suriye toprakları içinde oldu da, biz de takip etmedik. Beyefendi, olay Ankara'da oldu, Ankara Garı'nda, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne 500 metre mesafede oldu. Siz orada neden önlem almadınız?"

Demirtaş: 'Biz özür bekliyoruz'

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ise görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Ankara saldırısı sonrası yaptığı açıklamalar nedeniyle Başbakan Ahmet Davutoğlu'nu eleştirdi. Demirtaş, Başbakan Davutoğlu'nun kendisine yönelik olarak, 'Hata yaptım derse tekrar görüşebiliriz' açıklamasına yanıt verdi. Demirtaş, 'Ey halkım, sizden özür diliyoruz' demesi gereken kişi bizden özür bekliyor, hayretler içindeyiz. Bir başbakan ancak bu kadar pişkin olabilir" diye konuştu.