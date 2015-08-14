Kılıçdaroğlu: Davutoğlu keşke en başta 'erken seçim istiyoruz' deseydi...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, koalisyon görüşmelerinin olumsuz sonuçlanmasına ilişkin olarak, “Ben en başında 4 madde sıraladım: Yüksek profil, 4 yıl, güven ve samimiyet ile yeni bir hükümet algısı. Sayın Davutoğlu, bunları bilerek, kabul ederek müzakereler için öngörüşmelere başlamayı kabul etti. 4 yılı en başta dile getirdik. Sonunda da bize 3 aylık bir seçim hükümeti önerisiyle geldi. Yani kasım ayında seçim dedi. Keşke en başta deseydi ki olmaz" dedi.

Hürriyet Ankara Temsilcisi Deniz Zeyrek'in sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Biz erken seçim kararına destek vermeyiz. Zaten TBMM’de daha Anayasa Komisyonu bile kurulmadı. ‘Bundan sonra ne olur’ sorusunun yanıtı konusunda MHP’nin tavrı önemli. Cumhurbaşkanı’nın kurmak zorunda olduğu zorunlu hükümet mi, TBMM’de alınacak seçim kararı mı? MHP destek vermezse AKP seçim kararı alamaz. O zaman da Cumhurbaşkanı hükümeti kursun. Öteki türlü seçime geçici hükümet ile gitmek isterlerse Başbakan’ın meşruiyeti tartışılır.”

'İmam-hatip sorulmadı'

Kılıçdaroğlu “Görüşmelerde, ‘Kırmızı çizgi’ gündeme gelmedi. Görüşlerimizi, sordular ifade ettik. İmam-hatip okulları ile ilgili hiçbir sorunumuz yoktur ama eğitim sistemiyle ilgili sorunumuz vardır. ‘İmam-hatip okullarıyla ilgili ne düşünüyorsunuz?’ diye bir soru bize gelmedi” dedi. Kılıçdaroğlu, “Nelerde anlaşamadınız? Sürece Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir etkisi olmuş mudur?” sorusu üzerine, “Anlaşamayacağımız bir başlık görmedik. Cumhurbaşkanının etkisi olmuş mudur? Bunun yanıtını kamuoyunun ve Davutoğlu’nun vermesi lazım” dedi. Kılıçdaroğlu erken seçim ihtimaline ilişkin soruyu da “Bugünden erken seçimi tek seçenek olarak ifade etmeyi doğru bulmuyorum” sözleriyle yanıtladı.