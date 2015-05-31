Kılıçdaroğlu: Davutoğlu Erdoğan için çalışır Kılıçdaroğlu halk için çalışır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İzmir'de düzenlediği seçim mitinginde konuştu. İktidarı sert bir dille eleştiren Kılıçdaroğlu, "Ben çocuğumu arayıp paraları sıfırla demeyeceğim. Benim bakanlarım kimsinin önüne yatmayacak. Benim genel müdürümün evinde ayakkabı kutularında para olmayacak" ifadelerini kullandı.

Seçim bildirgesindeki ve mitinglerde dile getirdiği vaatleri yerine getirmek için 4 yıl süre isteyen CHP Genel Başkanı, "Saray'a gelince para var, Suriyeli kardeşlerimize para var emekçiye gelince para yok. Kusura bakma o zamana benden sana oy yok diyeceksin!" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının satır başları şu şekilde:

-Tüm Türkiye'ye sözüm var Türkiye'yi bu baskıcı rejimden kurtaracağım. Türkiye'ye 1. sınıf demokrasiyi getireceğim.Madem ki AB'nin tam üyesi olmak, kadın erkek eşitliği istiyoruz. Madem ki darbe hukukunu sıfırlamak istiyoruz. Size söz bu ülkeye 1. sınıf demokrasiyi getirteceğim.

'Kaynağı nereden bulacağımızı 8 Haziran'da santim santim öğreneceksiniz'

-Sokaktaki baskıları, iş dünyası üzerindeki baskıları biliyorum.İş dünyasına sesleniyorum. Toplantılarda size söyleniyorlar. Kılıçdaroğlu'na tepkili davranın diye. İş dünyasına beni şikayet ediyorlar.

Asgari ücret CHP iktidarında 1500 lira olacak. Kılıçdaroğlu sözü! Davutoğlu Erdoğan için çalışır Kılıçdaroğlu halk için çalışır. Esnaf için çalışır, yoksul için sanayici için çalışır Kılıçdaroğlu halk için çalışır.

İş dünyasına sesleniyorum. Saygıdeğer iş dünyasının insanları siz değer ürettiğiniz sürece kimse önünüze çıkamayacak. Tek istediğimiz siz istihdam yaratın. Kimse yoksul kalmasın.

-Ayrıca madem ki ben bu ülkeye 1. sınıf demokrasi için söz verdim bir güvence daha veriyorum.Bizim politikamızı beğenmezsen özgürce konuşabileceksin. Senin kapına ertesi gün müfettiş ordusu göndermeyeceğim. Emekliye ramazan ve kurban bayramında bir buçuk ikramiye dedik. Taşeron işçilik kaldırılacak dedik. Bize vaatlerimiz için kaynağı nereden bulacaksınız diyorlar. Siz hiç merak etmeyin 8 Haziranı bekleyin size nasıl yapılacağını santim santim öğreteceğim. Onlara bir de devlet nasıl yönetilir kursunu açacağım.

'Her kurşun hesabını millete vereceğim'

-Sevgili İzmirli'ler ben sizden birisiyim sizler nasıl yaşıyorsanız ben de öyle yaşıyorum. 7 çocuklu bir aileden geliyorum. Ablam ve annem okuma yazma bilmez. Diğer kardeşlerimin kimse ne yaptığını bilmez. ben üniversite bitiren tek kardeşim.

Devletin en zor sınavlarını geçtim. Bütçe nasıl yapılır. iyi bilirim. dayım, amcam kimse köşeyi dönmedi. Ben de sizin gibi yaşıyorum. Ben de sizin gibi yaşamak istiyorum. rahmetli babamın vasiyeti vardır. Sen doğru dur eğri belasını bulur kul hakkı yemeyeceksin, yedirmeyeceksin vatandaşın hakkına sahip çıkacaksın.Benim bakanlarım birilerinin önüne yatmayacak, benim bakanlarımın çocuklarının yatak odalarında boy boy para kasaları olmayacak.

Her kurşun hesabını millete vereceğim bu benim vicdan borcumdur. Refahı tabana yayacak herkes kalkınmadan nasibini alacak.

Emekli kardeşlerime sesleniyorum senin hakkını fabrikalarda kent meydanlarında TBMM kürsüsünde kim savunuyor. Elini vicdanına koy. Yeter deyin bıktık deyin 13 yıldır yönetiyorlar. Emekli kardeşim, Saray'a gelince para var, Suriyeli kardeşlerimize para var emekçiye gelince para yok. Kusura bakma o zamana benden sana oy yok diyeceksin!

'Darbe hukukunun kalbi olan YÖK'ü kaldıracağım'

Asgari ücretli kardeşim 1 buçuk milyon kardeşim bana gelince yok diyorsun benden de sana oy yok diyeceksin.

Gençler, ilk kez oy kullanacak gençler size sesleniyorum. Anneniz yoksulsa durumu ona sorun. Gençlerin hakkını sonuna kadar savunduk. 2 milyon 200 kişiye istihdam yaratıyoruz. Bunlar bizi genç işsizlikte dünya şampiyonu yaptılar.

En pahalı mazotu satmakta da lider ülke. Sizin için gençler çok güzel projelerimiz var. Çalışacaksınız, üreteceksiniz . YÖK'ü kaldıracağım. Darbe hukukunun kalbi olan YÖK'ü kaldıracağım. Sadece onu değil 2. öğretimde alınan harçları da kaldıracağım.

Size 13 yılda çözülemeyen bir sorunu bir yılda çözmeye söz veriyorum: Türkiye'de yurt sorunu kalmayacak. Madem ben sizin gibi yaşayacağım sosyal yardımları neden keseyim. Kesmeyeceğim en az 23 katına çıkaracağım.

Aile sigortasını getireceğim. Hiç kimsenin yoksulum deme hakkı da kalmayacak. Dört yıllık yetki istiyorum sizden.

'Suriye'de neler yaptıklarını bu dünya gördü. Müslümanı müslümana kırdırıyorlar'

Şimdi mağdur edebiyatı yapıyorlar. Biz mağdur olduk diyorlar. Size çerez parası dediğiniz Mercedesler alındı, altınıza altın kaplama klozetler yapıldı. Asıl mağdur vatandaş. Utanmıyor musunuz? Medya üzerine baskı kurulduğunu biliyorum.

Merkez Türkiye projesiyle bu dünyaya bu ülkeye huzuru barışı getireceğim Bunu sağlayacağım söz veriyorum. Suriye'de neler yaptıklarını bu dünya gördü. Müslümanı müslümana kırdırıyorlar. Ellerine silah veriyorlar.

Türkiye'nin yaşadığı en ciddi sorunlardan biri israftır. İsraf sizin paranızla yapılıyor. Kendi israfınızı da meşrulaştırmak için dini kullanıyorsunuz. Ve Papa'yı örnek gösteriyorsunuz. Daha sonra Papa açıklama yaptı, uçağım yok israfı sevmem diyor.

Eğer israf konusunda örnek göstereceksen neden sevgili Peygamberimizi örnek göstermiyorsunuz. Onlar saltanatın ne olduğunu çok iyi biliyorlar.