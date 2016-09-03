Kılıçdaroğlu: Darbe sonrası cumhurbaşkanı ve başbakanın yazıldığı kitapçık olduğu söyleniyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'da televizyon kanallarının temsilcileriyle yaptığı toplantıda "Darbe dönemi cumhurbaşkanı ve başbakanın yazıldığı kitapçık olduğu söyleniyor" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu Yenikapı ruhunun zarar gördüğünü belirterek "Yenikapı ruhu bu değil, biz daha güçlü bir demokrasi bekliyorduk, eğer bir itiraz etmezsek bu sivil darbe olur. Yenikapı ruhu İstismar ediliyor" diye konuştu.

CHP lideri Kanun Hükmünde Kararnamelere prensip olarak karşı olduklarını da söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun televizyon kanallarının genel yayın yönetmenleriyle yaptığı toplantının gündeminde OHAL süreci, Gülen cemaatiyle mücadele, Yenikapı Ruhu, 15 Temmuz süreci konuları yer aldı. Kılıçdaroğlu "eğer darbe girişimi başarılı olsaydı, Cumhurbaşkanı kim olacaktı, Başbakan kim olacaktı, bu işin siyasi ayağı ile ilgili sizin somut bir bilginiz var mı?" sorusuna "Darbe sonrası cumhurbaşkanı ve başbakanın yazıldığı siyasi görevlendirmeyi içeren bir kitapçık var" şeklinde yanıtladı.

Gazetecilerin ve sanatçıların tutuklanmasını doğru bulmadığını da belirten Kılıçdaroğlu "Yargılama olabilir ancak bu tutuksuz yargılama olmalı eğer terör örgütünün üyesiyse. Biz sanatçıların gazetecilerin yazarların tutuklanmasını kimseye anlatamayız" değerlendirmesinde bulundu.

"Hakimler FETÖ'cü damgası yemeye korkuyor"

Kemal Kılıçdaroğlu 15 Temmuz sürecine ilişkin bazı 'kırılma noktaları' olduğunu ifade ederek "Hakimler sanıkları tutuklamazsa kendilerini kötü hissedecekler. Yani sanıkları tutuklamak zorunda hissediyorlar kendilerini aksi taktirde hakimler FETÖ'cü damgası yemekten korkuyor" diye konuştu.

Böyle bir baskı ortamında adaletin gerçekleştirilemeyeceğini söyleyen Kılıçdaroğlu Türkiye'nin bir an önce bu atmosferden çıkması gerektiğinide ifade etti.

"Batı'ya anlatamayız"

CHP lideri, cezaevlerinde işkence ve kötü muamle duyumları aldıklarını da söyleyerek "böyle duyumlar alıyoruz bunu da biz Batı'ya anlatamayız. İnsan Hakları Komisyonu'nun bu konusunda bir araştırma yapması için biz bir girişimde bulunduk ancak bu iktidar partisi tarafından kabul edilmedi" dedi.

"Yanlışlık görürsek sesimizi çıkaracağız"

Adli Yıl açılışının Beştepe'de yapılmasını "çok yanlış" olarak yorumlayan Kılıçdaroğlu, "İktidarın Yenikapı ruhundan anladığı siz sesinizi çıkarmayın biz istediğimizi yapalım. Bizimse Yenikapı'dan anladığımız bu değil. Yenikapı ruhu demokrasi için ortak payda çıkarmak olmalı. Yenikapı ruhundan güçlü demokrasiyi anlıyoruz bunu tersi ise demokrasiye ihanettir. Biz burada bir yanlışlık görürsek sesimizi çıkaracağız" ifadesini kullandı.

"Yargıçların ayakta karşılaması doğru değil"

Adli Yıl açılışında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın salona girdiği anda hakim ve savcılarca ayakta alkışlanmasını doğru bulmadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı bir salona geldiğinde biz kalkabiliriz, bürokratlar kalkabilir, bu bizim devlet geleneğimizde var ama dünyanın hiçbir yerinde yargı bağımsızlığı çerçevesince yargıçların Cumhurbaşkanı geldiğinde ayağa kalkması onu alkışlaması doğru değildir, biz bunu doğru bulmuyoruz" değerlendirmesini yaptı.

"Terörle mücadelede gükümet başından beri yanlış yaptı"

Kılıçdaroğlu, "Terörle mücadele konusunda hükümetin başından beri yanlış yaptığını" söyleyerek "IŞİD'e yeterince müdahale edilmedi, IŞİD'e uzun süre terör örgütü denmedi" dedi.

"Terörle mücadelede tutarlı bir politika yok"

"Terörle mücadele konusunda olumlu bir adım atılır terör sorunu çözülürse, hükümete gidip ilk kutlayan kişi ben olacağım ama orada pek çok yanlışlar yapılıyor" diyen Kılıçdaroğlu "Özelilkle terörle mücadele konusunda hükümetin tutarlı bir politikası yok, eğer bu konuda bizden destek istenirse veririz" diye konuştu.

"Cerablus'ta kalıcı olunmamalı"

CHP liderinin gündeminde 'Fırat Kalkanı' harekatı da vardı. Cerablus'ta kalıcı olunmasını doğru bulmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu "eğer mülteciler için güvenli bölge oluşturulacaksa destek veririz" ifadesini kullandı.

"Devlete sızma yok, yerleştirme var. O dönem FETÖ'yle AKP arasında bir işbirliği vardı. 17-25 Aralık bir darbe değil yolsuzluk operasyonuydu. 17-25 Aralık hükümetle cemaatin yol ayrımıdır" diyen CHP lideri "Erdoğan-Esad diyaloğunun olmasını isteriz. Anayasa çalışmalarında başkanlık talebi gelmedi" diye konuştu.