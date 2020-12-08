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Kılıçdaroğlu'ndan 'cumhurbaşkanı adaylığı' açıklaması: Kararı verecek olan Millet İttifakı'nın iradesidir

"Benim adaylığıma benim karar vermem kadar yanlış bir şey olamaz"

08 Aralık 2020 20:07

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarına ilişkin, "Olay Cumhurbaşkanı değil Türkiye olayıdır. Kararı verecek olan Millet İttifakı'nın iradesidir" açıklamasında bulundu.

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