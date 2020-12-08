Kılıçdaroğlu'ndan 'cumhurbaşkanı adaylığı' açıklaması: Kararı verecek olan Millet İttifakı'nın iradesidir

Olay TV Ankara Temsilcisi Özlem Akarsu Çelik'in "Aday olacak mısınız?" sorusunu yanıtlayan Kemal Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Benim adaylığıma benim karar vermem kadar yanlış bir şey olamaz. Bir ittifak oluşturduk adı Millet İttifakı. Bu ittifakın hedefi de güçlendirilmiş parlementer sistem. Biz ilkelerle yola çıktık. Meseleleri kişiye indirgemek yanlıştır. Olay Cumhurbaşkanı değil Türkiye olayıdır. Kararı verecek olan Millet İttifakı'nın iradesidir."

Ne olmuştu?

TBMM Genel Kurulu'nda 2021 Merkezi Hükümet Bütçe teklifinin tümü üzerinde yapılan görüşmelerine CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun AKP'li vekillere verdiği "adaylık" yanıtı gündem olmuştu.

Genel Kurul'da bütçe üzerinde konuşurken AKP'lilerin "Aday ol" sözlerine Kılıçdaroğlu, "Benim aday olup olmayacağımı size kim söyledi?" şeklinde yanıt vermişti.