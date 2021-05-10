Kılıçdaroğlu'dan çağrı: Bayram öncesi 2 günü kontrollü açalım, çok çok zordalar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hükümete seslenerek bazı sektörler için bayram öncesi iki gün kontrollü açılma çağrısında bulundu.

Kılıçdaroğlu yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Maalesef esnafımızın durumu içinden çıkılmaz hale geldi. “Açlık ile tokluğun arası bir dilim ekmek” demiştim geçenlerde. Yarım dilime döndü maalesef...

İktidara çağrım var. Aşağıdaki sektörler için, bayram öncesi 2 günü, kontrollü açalım. Çok, çok zordalar... - Kırtasiyeci - Kuaför ve Berber - Çiçekçi - Tuhafiye, Konfeksiyon, Manifaturacı - Ayakkabıcı - Züccaciye, Hediyelik Eşya, Oyuncakçı - Şekerci"