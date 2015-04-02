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Kılıçdaroğlu: Daha cenaze defnedilmeden siyaset yapmak kadar ahlaksızlık olmaz

'Davutoğlu bütün bunları bir tarafa bırakmış, muhalefeti suçlayacak'

02 Nisan 2015 11:17

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DKHP-C'liler tarafından şehit edilen savcı Mehmet Selim Kiraz'la ilgili olarak taziyelerini bildirmek üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Hadi Salihoğlu'na taziye ziyaretinde bulundu. Kılıçdaroğlu, 

Ziyaretin ardından adliye önünde bekleyen basın mensuplarına açıklama yapan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

 

‘Kalkmışsınız, daha cenaze kalkmadan cami avlusunda siyaset yapıyorsunuz’

 

Kılıçdaroğlu, bir basın mensubunun, “Sayın Başbakan az önce açıklama yaptı. Sizin dün paylaştırdığınız tweetle ilgili, paylaşımlarınızla ilgili, o da dünkü yaşanan olay gibi unutulmayacak mesajlar dedi. Bu konuya ilişkin neler söyleyeceksiniz?" şeklindeki sorusunu ise şöyle yanıtladı:

“Sayın Başbakan neyi unutur neyi unutmaz, ben onu bilmiyorum. Benim bildiğim bir şey var; daha cenaze defnedilmeden siyaset yapmak kadar ahlaksızlık olmaz. Kimse kusura bakmasın. Cenaze daha defnedilmemiş, siyaset yapmanın yeri midir? Ateş düşmüş bir yere, adalet camiasına ateş düşmüş. İnsanlar üzülüyorlar. Teröre hepimiz lanet okuyoruz. Kalkmışsınız, daha cenaze kalkmadan cami avlusunda siyaset yapıyorsunuz. Bu doğru değil. Türkiye bunları aşmak zorundadır. Hepimizin yüreği yanıyor. Bir evladımız şehit edildi. Hepimiz üzülüyoruz. Biz bunları bırakmışız bir tarafa. Daha doğrusu sayın Davutoğlu bütün bunları bir tarafa bırakmış, muhalefeti suçlayacak. Bu kadar siyaset ucuz olmamalı. Siyaset farklı bir şeydir. Siyaset sorumluluk taşımak demektir. Bizim milletimize karşı, ülkemize karşı, insanımıza karşı sorumluluğumuz var. Bu sorumluluk bilincinin içinde bizim hareket etmemiz lazım. Terör eğer bir insanlık suçu ise, ki öyledir, hepimizin bu konuda ortak tavır takınması lazım. Beni suçlamakla eline ne geçecek? Yazık günahtır. Türkiye'nin ayrışmaya değil, beraber olmaya, birlik olmaya, teröre karşı ortak mücadele etmeye ihtiyacı var. Bu ihtiyacı gidermek zorundayız. O nedenle sayın Davutoğlu söylemiş, canı sağolsun. Allah ıslah etsin, ne söyleyeyim?"

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