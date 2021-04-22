Kılıçdaroğlu: Cumhuriyetimizin 2. yüzyılında tüm vesayetler kaldırılacak, Meclis’in üzerinde "demokrasinin güneşi" açacaktır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, "Cumhuriyetimizin 2. yüzyılında tüm vesayetler kaldırılacak, Meclis’in üzerinde 'demokrasinin güneşi' açacaktır" düşüncesini dile getirdi.

Kılıçdaroğlu yazılı mesajında, "Bugün, hâkimiyetin kayıtsız şartsız millete devredildiği gündür. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının savaş meydanlarında kazandığı zaferlerin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi,'“Millet Egemenliğinin Tecelligâhı' olmuştur. Çetin mücadeleler sonucu inşa edilen Türkiye Büyük Millet Meclisi, üzülerek ifade etmeliyim ki, bugün yetkileri kısıtlanmış durumdadır. Bizim görevimiz, yetkisini milletten alan ve millete hesap vermeyi onurlu bir görev sayan Meclisimizi, yeniden ayağa kaldırmaktır." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

"Dostlarımızla birlikte kuracağımız iktidarımızda, tüm adımlarımızı bu hedef doğrultusunda atacağımızdan herkes emin olmalıdır. Cumhuriyetimizin II. Yüzyılında tüm vesayetler kaldırılacak, Meclis’in üzerinde "Demokrasinin Güneşi" açacaktır.

23 Nisan aynı zamanda, dünyada çocuklara armağan edilen tek bayramdır. Bu nedenle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bağımsızlığı temsil ettiği kadar, o bağımsızlığın kimlere emanet edildiğini de işaret eder. İnanıyorum ki evlatlarımız, demokrasi ile taçlandıracağımız güzel Cumhuriyetimizi, çağdaş uygarlıkların da ötesine taşıyacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, dünya çocuklarıyla birlikte tüm çocuklarımızın ve milletimizin Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum.

Yaşasın Millet Egemenliği! Yaşasın Demokrasi! Yaşasın Cumhuriyet!"



