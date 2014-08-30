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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kılıçdaroğlu tokalaşmadı

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamasında CHP liderinin elini sıkmak için hamle yapan Erdoğan, Kılıçdaroğlu yerine oturunca tokalaşmadı

30 Ağustos 2014 16:40

30 Ağustos kutlamasında, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın tokalaşmak için hamle yaptığı Kemal Kılıçdaroğlu, karşılık vermeyince cumhurbaşkanı da ani bir kararla yerine oturdu.

30 Ağustos Zafer Bayramı, tüm yurtta törenlerle kutlanıyor. Ankara'da ilk tören Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu ile devlet erkanının Anıtkabir ziyareti ile başladı. Anıtkabir'de protokoldeki tek olmayan isim MHP lideri Devlet Bahçeli'ydi.

Çankaya Köşkü'ndeki törene ise programında olmasına rağmen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu katılmadı. Daha sonra AKM'deki geçit törenine geçildi. Protokol tribününde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasında soğuk rüzgarlar esti.

Erdoğan'ın tokalaşmak için hamle yaptığı Kılıçdaroğlu, karşılık vermeyince cumhurbaşkanı da ani bir kararla yerine oturdu.

 

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Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini sıkmadı

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