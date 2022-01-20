Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açtığı 5 kuruşluk tazminat davasını kazandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakkında açtığı 5 kuruşluk tazminat davasını kazandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine söylediği "Cahil, izansız, vicdansız, zekâ yoksunu, kalbi kin ve nefretle dolmuş mahluk" gibi ifadelerine ilişkin Aralık 2020'de 5 kuruşluk tazminat davası açmıştı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve CHP'nin avukatı Celal Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a yönelik açtığı tazminat davasını kazandığını duyurdu.

Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Genel Başkanımızın talimatı ve Erdoğan'a biçtiği değer gereğince 5 (Para) Kuruş üzerinden açtığımız davayı bugün kazandık!

Böylelikle Erdoğan'ın hakaret ve iftiralarının hüküm altına alınmasını sağlamış olduk!

Hesap sormaya devam edeceğiz!" ifadelerine yer verdi.