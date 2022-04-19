Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 35 bin lira tazminat ödeyecek

Yargıtay, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Man Adası' iddialarıyla ilgili açılan 35 bin liralık tazminat davasını onadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Kılıçdaroğlu, 'ben haklı çıktım' deyip Cumhurbaşkanımızı istifaya davet ettiği gün, Yargıtay bir dosyamızı daha onadı. Kılıçdaroğlu, 35 bin TL daha ödeyecek. Böylece, içinde man adasının da olduğu konuşmaları nedeniyle tazminata mahkum olduğu dosya beş, ödeyecek tutar 195 bin oldu" (DHA)