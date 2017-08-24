Kılıçdaroğlu: Cumhurbaşkanı adayımız tanınmış biri olacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2019'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili olarak "Kimse meraklanmasın adayımız tanınmış biri olacak. Adayımızı ne zaman açıklayacağımız belli değil. Adayımız saygı duyulan bir isim olmalı" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın “Adalet Kurultayı’yla ilgili açıklaması sorulan Kılıçdaroğlu, “Onlar bu ülkenin insanı değil mi neden eleştiriliyor? HDP ile ayrı partiyim ama ben insanlarım arasında hiçbir ayrım yapmam” ifadesini kullandı. Almanya’nın “FETÖ” şüphelilerini iade etmesi gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, Meral Akşener’in kuracağı partinin siyasete olumlu bir etkisi olacağını savundu.

NTV'de Oğuz Haksever'in sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, MİT TIR'ları davası kapsamında tutuklanacağı yolundaki iddiayla ilgili olarak şunları söyledi:

“Enis Berberoğlu bizi radyodan dinliyor. Ne yapmış suç mu işlemiş? Rehin alınan bir kişi. Cumhuriyet Halk Partisi’ne operasyonun ilk ayağı. MİT TIR’ları Cumhuriyet’in yazmasından çok ama çok önce gazetelerde yer aldı. Herkesin bildiği bir olay devlet sırrı olur mu? Ben daha önce açıkladım. Suriye’ye silah götüren bir şoförün mahkeme ifadesini okudum ve açıkladım. Bu bir devlet sırrı değildir. Devlet sırrı olabilmesi için MİT TIR’larının geçtiği yerdeki valilerinde haberinin olması lazım. Şu plakalı TIR’lar geçecek denir. Nöbetçi savcısınız ve size ihbar geldi silah taşınıyor diye. Müdahele etmezseniz başınız belaya girer. Emniyete, jandarmaya plakalar verilmemiş. Bu birilerinin sırrıdır devletin değil. Komşunuzda yangın çıksa ilk yapacağımız bir kova su alıp yangını söndürmeye gidersiniz. Bunlar bir kova benzinle gittiler. Türkiye Cumhuriyeti’ni hiç kimse gayrimeşru bir durumun içine sokamaz. Burası eşkıya değil hukuk devletidir. Enis Bey’in hiçbir ilgisi yok bununla. Can Dündar’ın kitabını örnek gösteriyorlar. Can Dündar diyor ki kitabında, ‘Flashdisk’i solcu bir milletvekilinden aldım’ ama Enis bey o tarihte milletvekili değil.”