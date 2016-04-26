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Kılıçdaroğlu: Çocukların namusunu, şerefini, hakkını koruyamayan Ensar Vakfı vergi muafiyetinden yararlanamaz

Kılıçdaroğlu, Ensar Vakfı'nın vergi muafiyetinden yararlanıyor olmasını eleştirdi

26 Nisan 2016 19:51

Partisinin Meclis’teki grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Karaman’da 10 çocuğa cinsel istismarda bulunan Muharrem Büyüktürk'ün daha önce çalıştığı Ensar Vakfı'na ilişkin "Nerede bu çocukların hakkını savunan devlet, nerede hükümet, nerede adalet? Çocukların namusunu, şerefini, hakkını koruyamayan Ensar Vakfı vergi muafiyetinden yararlanamaz" dedi.

Gelir Dairesi Başkanlığı’nın resmi internet sitesinde "Bakanlar Kurulunca Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıflar" listesinde 71. sırada bulunan Ensar Vakfı’nın, 16.08. 2012  tarihli ve 3582 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla vergiden muaf tutulduğu bilgisine yer veriliyor.

Kılıçdaroğlu konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Emin olun bunların yatacak yeri yok, yalan üzerine politika oluşturuyorlar. Karaman'daki evlatlarımızın ahını aldılar, kimsenin yanına bırakmayacağız.  Mahkemeyi topladılar ve dosyayı kapattılar. Bu dosyayı kapatamaycağız. Şimdi diyorlar ki Ensar'ın ne kabahati var, sen kaçak yurt açtın. O kaçak yurtlara çocuklarımızı yerleştirdiler. O çocukların namusunu, şerefini koruyamadılar. Nerede bu çocukların hakkını savunan devlet, nerede hükümet, nerede adalet?  Çocukların namusunu, şerefini, hakkını koruyamayan Ensar Vakfı vergi muafiyetinden yararlanamaz"

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