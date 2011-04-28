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Kılıçdaroğlu: Çılgınlardı ama deli olduklarını bilmiyorduk

Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter aracılığıyla Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın projesini değerlendirdi

28 Nisan 2011 03:00

T24- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'da Kanal İstanbul ile ilgili "Çılgın oldukları belliydi ama deli olduklarını bilmiyorduk" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter aracılığıyla Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ''İstanbul'a Kanal Projesi'' ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabı aracılığıyla, ''Çocukları köyden okula götüren yollar yokken, İstanbul'u kazmak sorumsuzluktur. Çılgın oldukları belliydi ama deli olduklarını bilmiyorduk'' açıklamasında bulundu.

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