T24 - Diyarbakır'a ilk kez giden CHP lideri, "Diyarbakır'a geçmişte az geldik, kabahatimiz var. Diyarbakır bundan sonra benim en çok uğrayacağım il olacak. Cezaevi yıkılmayacak ve müze haline getirilecek" dedi. CHP iktidarında etnik kimliklere ve dini duyarlıklara saygı gösterileceğini vurgulayan CHP lideri, "Kesinlikle özgürlükleri genişleteceğiz. Acıyı ve gözyaşını dindirmek bizim boynumuzun borcudur. Partilerimizi halka açıyoruz, gelin Cumhuriyet Halk Partisi'ne" diye konuştu.



CHP lideri ilk kez Diyarbakır'da - FOTO GALERİ









CHP, eski partililere kapılarını açtı







Genel başkanlığa seçildikten sonra ilk kez Diyarbakır'a giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, özeleştiri yaptı ve yeni mesajlar verdi.

Diyarbakır cezaevinin yıkılmayacağını ve müze haline getireceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Orada acılar var. Hapishane değil fabrika yapılacak Diyarbakır'a" dedi.

CHP iktidarında etnik kimliklere ve dini duyarlıklara saygı gösterileceğini vurgulayan CHP lideri, "Kesinlikle özgürlükleri genişleteceğiz. Acıyı ve gözyaşını dindirmek bizim boynumuzun borcudur. Partilerimizi halka açıyoruz, gelin Cumhuriyet Halk Partisi'ne" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:

"Bizim kusurumuz var, Diyarbakır'a geçmişte az geldik. Diyarbakırlıların dertlerini az dinledik, kabahatimiz var. Onu telafi etmek bizim görevimiz, daha çok geleceğim. Her Diyarbakırlı bu ülkenin birinci sınıf yurttaşıdır. Diyarbakır bundan sonra benim en çok uğrayacağım il olacak."





CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, genel başkan seçildikten sonra ilk kez Diyarbakır'a gitti. Halka seslenen Kılıçdaroğlu, ''CHP'yi halka açıyoruz'' dedi ve herkesi partiye katılmaya çağırdı. Kılıçdaroğlu, vatandaşlara sözlerini tekrarlatıp Diyarbakır'dan tüm Türkiye'ye selam yollayarak bitirdi. Kılıçdaroğlu'nun sözlerini tekrarlatması, Başbakan Erdoğan'ın mitinglerde "Beraber yürüdük biz bu yollarda" şarkısının sözlerini partililere tekrarlatmasını hatırlattı.



CHP lideri, partisinin Diyarbakır İl Başkanlığı önünde halka seslendi. Kılıçdaroğlu konuşmasında şu mesajları verdi:



Diyarbakır bölgenin Paris'i olacak

Diyarbakır’a gelmekten son derece mutluyum.

Birileri bize diyordu ki “Sivas’ın ötesine gidemiyorsunuz” niye gitmeyelim. Her karış toprak bizim.

Neyi paylaşamıyoruz? Beraber olacağız. Özgür olacağız. Sosyal devletin olduğu bir ülkede barış, huzur, kardeşlik içinde yaşayacağız.

Diyarbakır’a ilk kez 1976 yılında geldim. Diyarbakır büyüdü sorunları büyüdü. Diyarbakır’ı sorunlarından arındırmak, bölgenin Paris’i yapmak CHP’nin boynunun borcudur.

Kesinlikle özgürlükleri genişleteceğiz. Hak ve özgürlük, ekmek ve iş Diyarbakır’a gelecek.

Diyarbakır çok başbakan ağırladı. Ama bir Başbakan geldi ve dedi ki “Eski hapishaneyi yıkıp daha büyük bir hapishane yapacağım” dedi.

Eski hapishane yıkılmayacak. Orası müze yapılacak. Çünkü orada dram var. İnsanlık ayıbı var. Diyarbakır’a hapishane değil. Fabrika yapılacak.Diyarbakır yaşadıklarını hak etmiyor. Bu dram sadece Diyarbakır’a özgü değildir. Ama burada şiddet, acı ve gözyaşı da vardır. Acıyı gözyaşını dinlendirmek bizim boynumuzun borcudur ve bunu yapacağız.

Biz kardeşlik diyoruz birileri ayrımcılık yapıyor. Kim ne yaparsa yapsın el ele verdiğimizde güçleri birleştirdiğimizde çözemeyeceğimiz sorun yoktur.



“Partimizi halka açıyoruz"

Partimizi halka açıyoruz. Sizden istirhamım var gelin CHP’ye sonuna kadar özgürlükleri genişletelim.

Bizim anlayışımız siyaset bize ne verecek değil biz topluma ne veririz anlayışıdır. O yüzden halk için çalışacak her yurttaşımı CHP’ye bekliyorum.

Biz bölgede yaşayan Kürt yurttaşlarımızın etnik kimliklerine saygılıyız. İlk defa biz etnik kimlik insanın şerefidir dedik.

Devlet etnik kimlik konusunda tarafsızdır dedik. Devlet her yurttaşı kucaklamak zorundadır. Devlet baskı, asimilasyon yapmaz. Fabrika yapar istihdam yaratır. Devlet bunun için vardır.



“Nereden geldiğimiz değil, nereye gittiğimiz önemli"

Bizim nereden geldiğimiz çok önemli değil, nereye gittiğimiz önemlidir.

Silahla, kavgayla değil, demokrasiyi genişleterek biz barışı sağlamalıyız.

Bugün buraya geldim. Sakın ola ki Diyarbakırlı kardeşlerim “Şanlıurfa’ya gitmek için mi buraya geldi” diye düşünmesinler. Diyarbakır bundan sonra en çok geleceğim şehir olacak.

Diyarbakır’a daha önce az geldir. Diyarbakırların sorunlarının yeterince dinlemedik. Bizim kusurumuz olabilir. Ama telafi edeceğiz. Bize oy verir vermez. Ama her Diyarbakırlı bu memleketin 1. sınıf yurttaşıdır.



Diyarbakır'dan Türkiye'ye selam

Kılıçdaroğlu konuşmasının sonunda partililerin sözlerini tekrar etmesini isteyerek şunları söyledi:

Hakkari’ye, Trabzon’a, Kırklareli’ne, Çorum’a, Ardahan’a, Edirne’ye ve İzmir’e… Bütün Türkiye’ye selam olsun.

Kılıçdaroğlu'nun partililerle birlikte söylediği sözler akıllara Başbakan Erdoğan'ın sözlerini getirdi.

Başbakan Erdoğan da mitinglerini partililere “Beraber yürüdük biz yollarda” şarkısının sözlerini tekrarlatarak sona erdiriyordu.



Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır gezisinden notlar...

Taksici 'Reşo' Kürtçe konuşarak karşıladı

Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkan Vekili olduğu dönemde Batman’a yaptığı ziyaret sırasında tanıştığı Diyarbakırlı taksici ‘Reşo’ lakaplı Reşat Yılmaz ve diğer taksicilerle havaalanındaki bürolarında bayramlaştı.

Taksici Reşat Yılmaz, kapıda karşıladığı Kemal Kılıçdaroğlu’nu Kürtçe “Başım gözüm üstüne geldin” diyerek büroya aldı. Kılıçdaroğlu’a, Paris’te Ahmet Kaya ve Yılmaz Güney’in mezarlarını ziyaret etmesinden memnunluk duyduğunu söyleyen Yılmaz, “Yeni demokratik bir Anayasayı senden bekliyoruz. Senden büyük umutlarımız var. Bu akan kanın durmasını da bekliyoruz. Kardeş kanı dökülmesin istiyoruz” dedi.



Çocuklar 'Kemal Abi' diye seslendi

Havalimanından parti otobüsüyle kent turu atan Kılıçdaoğlu’na BDP’nin kalesi durumundaki merkez Bağlar İlçesi’nde özellikle küçük çocuklar otobüsünün peşinden koşarak, ‘Kemal abi’ diyerek seslendi.



Poşu taktı ve gençlerle tavla oynadı

Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından Sanat Sokağı'ndaki esnaf ve vatandaşlarla bayramlaşarak bir süre sohbet etti.

Mısır satan gençlerle sohbeti sırasında Kılıçdaroğlu, gençlerin ana dilde eğitim, Kürt sorunu ve işsizlikle ilgili taleplerini dinledi.

Diyarbakır'ın diğer illerden farkı olmadığını, Türkiye'nin bir bütün olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, “Türkiye'de çözülemeyen tüm sorunların çözüm adresi olacağız, size söz veriyorum. Ana dilde eğitim talebini de zaten Meclis'te ilk ben dile getirmiştim. CHP, tüm sorunların çözümünü biliyor, sık sık Meclis'te gündeme getiriyor” dedi.

Esnaf ziyaretleri sırasında vatandaşların “neden Diyarbakır'a sık gelmiyorsunuz” sorusuyla karşılaşan Kılıçdaroğlu, bu durumun kendilerinin hataları olduğunu, bundan sonra daha sık bölgeye geleceklerini söyledi.

Kafelerde de gençlerle sohbet eden Kılıçdaroğlu, gençlerin sorunlarını bildiklerini ve halkın iktidarında sorunları çözeceklerini belirtti.

Kemal Kılıçdaroğlu, uğradığı bir kafede de gençlerle bir süre tavla oynadı ve sohbet etti.

Gençler, Kılıçdaroğlu'na poşu hediye etti. Gezi sırasında bir gencin öğretmen atamalarının yapılmadığını, binlerce üniversite mezunu gencin atama beklediğini söylemesi üzerine Kılıçdaroğlu, atanamayan öğretmenlerin sorunlarını da yakından takip ettiklerini bildirdi.

Kılıçdaroğlu daha sonra boynundaki poşu ile vatandaşlarla bayramlaştı.

Gezi sırasında bir vatandaşın, “Ergenekon davası kapsamında tutuklu olanlar için CHP bir heyet göndermişti, aynı şeyi KCK operasyonunda tutuklananlar için de düşünüyor musunuz” sorusuna Kılıçdaroğlu, “Ortada bir mağduriyet söz konusu ise onları da ziyaret ederiz” yanıtını verdi.



Kuzu dolması ikram edildi

CHP lideri Kılıçdaoğlu ve beraberindekiler Şanlıurfa’ya hareket etmeden önce bir restoranda yemek yedi. Kılıçdaroğlu’na özel olarak hazırlanan kuzu dolması ikram edildi.



Baykal'a BDP yanıtı

Kılıçdaroğlu, yemekte bir gazetecinin, Deniz Baykal'ın Trabzon'da bugün yaptığı, “etnik ve dinsel siyasetin yanlış olduğu ve CHP'nin de buna alet edilmek istendiği” yönündeki açıklamalarını anımsatması üzerine, “Doğru. Etnik ve dinsel siyaset doğru değil, CHP öteden beri bunları reddediyor” dedi.

Kılıçdaroğlu, Baykal'ın “CHP'nin alet edildiği” yönündeki sözlerinin tekrar hatırlatması üzerine de “Hayır, öyle bir şey yok” diye konuştu.



'AŞK ölmez eğer gerçekse'

Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'daki programını tamamladıktan sonra, parti otobüsü ile Şanlıurfa'ya giderken gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin “Diyarbakır'ı nasıl buldunuz?” sorusuna, “Diyarbakır'da üçüncü bir yol açıyoruz. O yol, ekmek, iş, özgürlük yolu. Yeni Cumhuriyet Halk Partisi, sosyal demokrat politikalarla Diyarbakır'da, bu bölgede, inanıyorum, kısa bir sürede önemli bir güç haline gelecektir” karşılığını verdi.

Halkın ilgisini nasıl bulduğuna yönelik bir soru üzerine, “Beklediğimden çok daha iyi. Diyarbakır'a demokrasi, sevgi, barış ve özgürlük gelmiş” diyen Kılıçdaroğlu, bundan sonra bölgeyi daha sık ziyaret edeceklerini de söyledi.

Kılıçdaroğlu, “Kürtlerle aşk yeniden alevleniyor diyebilir miyiz?” sorusuna da, “Aşk ölmez eğer gerçekse” yanıtını verdi.





