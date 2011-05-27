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Kılıçdaroğlu: CHP'nin oyları düşerse genel başkanlığı bırakıtrım

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, dün Etiler’de düzenlenen bombalı saldırıda bir bacağını kaybeden Ayten Bal’ı ziyaret...

27 Mayıs 2011 03:00

T24 - CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, dün Etiler’de düzenlenen bombalı saldırıda bir bacağını kaybeden Ayten Bal’ı ziyaret ettikten sonra açıklamalarda bulundu. Terörün artık son bulmas gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, Başbakan Erdoğan’a da kameralar aracılığıyla mesaj gönderdi: “AK Parti’nin oy oranı düşerse istifa etsin eğer CHP’nin oyları düşerse genel başkanlığı bırakırım.”



İşte Kılıçdaroğlu’nun açıklamaları:

Terör eylemlerinin artık sona ermesi gerekmektedir. O gencimizin ne suçu vardı? Onun umutları vardı. Birde aileleri var onların da dramını düşünün.

Sayın Erdoğan'ın bana yönelik eleştirilerini ciddiye almıyorum. Ciddiye alınacak eleştiriler değil. Cesur insanlar bu ülkeyi yönetir, korkak olanların bu ülkeyi yönetmeye de hakkı yoktur.

Nasıl iktidar olacağız, biz istiyoruz ki halkın iktidarını kurmak için geçmişte kime oy verirse versinler, bu dönem CHP'ye oy versinler 4. büyük devrime imza atmaya çalışıyoruz. CHP’nin oyları çıkıyor, AK Partinin oyları düşüyor

Çıksın söylesin yüreği varsa, Ak partinin oy oranı düşerse istifa etsin, ben söylüyorum CHP’nin oylar düşerse ben genel başkanlığı bırakırım.


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