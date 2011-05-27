Kılıçdaroğlu: CHP'nin oyları düşerse genel başkanlığı bırakıtrım

T24

İşte Kılıçdaroğlu’nun açıklamaları:Terör eylemlerinin artık sona ermesi gerekmektedir. O gencimizin ne suçu vardı? Onun umutları vardı. Birde aileleri var onların da dramını düşünün.Sayın Erdoğan'ın bana yönelik eleştirilerini ciddiye almıyorum. Ciddiye alınacak eleştiriler değil. Cesur insanlar bu ülkeyi yönetir, korkak olanların bu ülkeyi yönetmeye de hakkı yoktur.Nasıl iktidar olacağız, biz istiyoruz ki halkın iktidarını kurmak için geçmişte kime oy verirse versinler, bu dönem CHP'ye oy versinler 4. büyük devrime imza atmaya çalışıyoruz. CHP’nin oyları çıkıyor, AK Partinin oyları düşüyorÇıksın söylesin yüreği varsa, Ak partinin oy oranı düşerse istifa etsin, ben söylüyorum CHP’nin oylar düşerse ben genel başkanlığı bırakırım.