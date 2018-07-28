Kılıçdaroğlu: CHP'li il başkanlarının yaptığı açıklamayı gazetelerden öğrendim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partide decam eden olağanüstü kurultay tartışmalarıyla ilgili olarak konuştu. CHP'li milletvekili ve il başkanlarının yaptığı açıklamayı gazetelerden öğrendiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, CHP'nin "toz duman içinde olduğunu" kabul etmediğini belirtti.

Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"CHP, seçim sonuçlarının sağlıklı bir şekilde değerlendirip yerel seçimlere hazırlanacaktır. Seçim sonuçlarıyla ilgili kurultay istenir, tartışma zeminide yaratılabilir. Hepsine saygı duyarım. Ancak, bütün bu söylenenler mantıksal olmalı.

Önümüzdeki süreçte, CHP'de iç tartışmalar sonuçlanmış olacak. Olağanüstü kurultay olur ya da olmaz ama hep birlikte Türkiye'yi 'tek adam rejimi'nden kurtarmak için güçlü olmamız gerekiyor.

Bu ülkede yaşayan herkese adalet getirme demokrasi ve insan haklarına saygı duyma sözümü var. Büyük hedeflerimiz var. Bunun için sonuna kadar mücadele edeceğiz."

TIKLAYIN - CHP'de 59 il başkanından ortak açıklama

Önceki gün CHP'de, İstanbul, Ankara ve İzmir’in de arasında bulunduğu 59 il başkanı, ortak açıklama ile olağanüstü kurultayın gerekli olmadığını açıkladı.

CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener, kurultay tartışmalarına ilişkin 59 CHP İl Başkanı adına yaptığı ortak basın açıklamasında, şunları kaydetti:

"Kamuoyu önünde sosyal medyada basın açıklamaları ve yürütülen olağanüstü kurultay için başlatılan imza süreci partimize zarar vermektedir. CHP il başkanları olarak kurultay tartışmalarının imza skoruna dönüştürülerek kamuoyu önünde yapılmasını doğru bulmuyoruz. OHAL'i olağanlaştıran kalıcı bir OHAL devleti kurmayı hedefleyen iktidarın uygulamaları ortadayken partimizi olağanüstü kurultaya götürmek sadece tek adam rejimini memnun edecektir."

CHP PM Üyesi Gaye Usluer ise il başkanlarının bu kararına tepki göstererek, "İl başkanlarının iradesi delegelerinin üzerinde değildir" dedi.