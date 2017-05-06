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Kılıçdaroğlu CHP'li belediye başkanları ile bir araya gelecek

Olağanüstü bir dönemden geçen CHP'de Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarını 8 Mayıs'ta Ankara'ya çağırdı

06 Mayıs 2017 20:52

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu CHP'li belediye başkanlarını 8 Mayıs'ta Ankara'ya çağırdı.

DHA'nın haberine göre, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke’nin bugün görevlerinden istifa etmesiyle CHP’de hareketlilik ivme kazanırken, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, 8 Mayıs Pazartesi günü CHP’li belediye başkanlarını Ankara’da toplayacak.

CHP’de referandum sonrası hareketlilik arttı. Kurultay çağrıları, MYK’de değişiklik talepleri, Deniz Baykal, Muharrem İnce, Fikri Sağlar’ın açıklamaları ile başlayan tartışmalar CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke’nin bugün görevlerinden istifa etmesiyle ivme kazandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu süreçte referandum sonuçları ve gelecek seçimlere yönelik değerlendirmeler yapmak üzere, aynı zamanda kurultaya yönelik görüşlerini de almak üzere CHP’li belediye başkalarıyla Ankara’da 8 Mayıs Pazartesi toplantı yapacak.

Kılıçdaroğlu’nu toplantısına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve CHP’li 22 ilçe belediye başkanı da gidecek.

 

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