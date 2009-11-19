Kılıçdaroğlu: CHP'de biat kültürü yoktur

T24 - CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı yazılı açıklamada CHP'de AKP'deki gibi biat kültürü olmadığı söylendi.



CHP'de Onur Öymen'in açıklamalarıyla patlak veren dersim krizi sürüyor.



Önce Öymen'i gereğini yapmaya çağıran ama sonra geri adım attığı gerekçesiyle eleştirilen CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu, yazılı bir açıklama yaptı.



Kılıçdaroğlu CHP'nin, "yandaş medya ve AKP-DTP ittifakının haksız saldırısı altında'' olduğunu ileri sürdü.



''AKP-DTP işbirliği ve yandaş medya tetikçiliğine karşı tüm CHP'lilerin uyanık olması, tahriklere kapılmaması'' gerektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, ''CHP'nin tüzel kişiliğine yönelik bu sistemli saldırının temel amacının, AKP'nin, tüm yurtta yarattığı korku ve sindirme operasyonunun gizlenmek istenmesi'' olduğunu savundu.



Bu operasyonun, dış dinamiklerin desteğiyle yürütüldüğünün de açıkça ortada olduğunu ileri süren Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:



''Irk ve din siyasetine odaklı AKP-DTP ittifakının gerçek yüzünü biz CHP'liler çok iyi biliyoruz. Türkiye'de yaşanan ağır sorunların çözümsüzlüğü içinde CHP'nin kurumsal kimliğine saldırarak çıkış yolu arayan AK Parti ve yandaş medya, halkın gerçekleri görmesini asla engelleyemeyecektir.



CHP geleneğinde AKP'deki gibi biat kültürü yoktur. Biat kültürünü içselleştirmiş olanlar bunu anlayamazlar. CHP'liler ve yurtseverler düşüncelerini özgürce açıklarken, AKP-DTP ve yandaş medyanın bu çirkin tuzağına düşmeyeceklerdir.''