CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "CHP ve seçmen erken seçime hazır ancak iktidar seçime yanaşmıyor" dedi.

Kılıçdaroğlu, İsrail Maslahatgüzarı Irit Lillian’ı kabul etti. Cumhuriyet gazetesinden Erdem Sevgi'nin haberine göre, CHP Genel Merkezi’nde gerçekleşen görüşmede, Türkiye’deki siyasi gelişmeler konuşuldu. Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu, “CHP ve Türkiye’deki seçmen erken seçime hazır, ancak iktidar seçime yanaşmıyor” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu’nun, CHP’nin siyasi tutumunu anlattığı, “partisinin ve Türkiye genelindeki seçmenin erken seçime hazır olduğunu ancak iktidarın seçime sıcak bakmadığını” aktardığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu, “olası erken seçimde CHP’nin Cumhurbaşkanı adayının hangi niteliklere sahip olması gerektiği” yönündeki görüşlerini ve “CHP’nin Türkiye’deki sığınmacılara ilişkin izlediği politikayı” anlattı.