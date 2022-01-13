Kılıçdaroğlu: Türkiye’nin helalleşmeye ihtiyacı var, biz de sütten çıkmış ak kaşık değiliz, hatamız, yanlışımız oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Türkiye’nin helalleşmeye ihtiyacı var. Bizim de yanlışlarımız oldu, biz de sütten çıkmış ak kaşık değiliz, hatamız, eksiğimiz oldu, yanlışımız oldu. Onları telafi etmeye çalışıyoruz. Son 10 yılda en büyük değişimi yaşan CHP ‘dir, bundan emin olun" dedi.

Kılıçdaroğlu, Zonguldak'ta, Muhtarlar, STK Temsilcileri ve Kanaat Önderleri Buluşması'nda konuştu. Kılıçdaroğlu, “CHP olarak biz son dönemde sosyal kimlikler üzerinden siyaset yapıyoruz. İnanç, etnik kimlik, yaşam tarzı üzerinden siyaset yapmıyoruz. Her bir sosyal kimliğin sorunlarını masaya yatırıp çözerseniz ülkenin sorunlarını çözmeye talip olursunuz o zaman. İşin kolaycılığına kaçıp da din- iman üzerinden edebiyat, etnik kimlik üzerinden edebiyat yaparsanız ülkeyi bölersiniz, ayrıştırırsınız. Kim kendi kimliği seçme özgürlüğüne sahip? Hangi kendi anne - babanızı seçme özgürlüğüne sahipsiniz? Her kimlikten insandan bizim başımızın üzerinde yeri var." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

"Memleketin her tarafı dolar oldu, milli parayı unuttuk. İtibarsız bir para haline geldi. Neden? Merkez Bankası 1930 yılında kuruldu. Osmanlı’nın milli parasını basacak matbaası yoktu, yabancılar tarafından basılırdı. Ekonomiyi yabancı bir paraya endekslerseniz, mevduatınızı da kura ayarlarsanız bunun yapanların milliyetçiliğini sorgularım. Milliyetçilik, hiç kimsenin önünde eğilmemek demektir, bayrağının altında hür ve bağımsız yaşamak demektir. Milliyetçilik aynı zamanda siyasi bağımsızlığın ekonomik bağımsızlıkla taçlandırılması demektir. Ekonomik olarak güçlü değilseniz siyasi bağımsızlığınız yoktur. Kim üretiyorsa onun parası değerlidir. Her şey dışarından geliyorsa sizin paranızın da itibarı yoktur. İşin Türkçesi budur. O nedenle üretim, üretim, üretim… Faizleri düşüreceğiz, yeni bir modele geçtik dediler, Allah aşkına hangi faiz düştü? Kim vurgun yaptı, kim götürdü paraları? Araştırma önergemiz reddedildi. Niye araştırmayalım?

Millet İttifakı iktidara geldiğinde bütün kirlilikleri, soygunu ortaya koyacağız." Muhtarlar demokrasinin temel taşıdır. Muhtarlık seçimi milletvekili seçimlerinden çok öncedir. Muhtarlık kurumuna değer vereceksiniz, sorunlarını çözeceksiniz. Neden oy pusulanız yok, seçime giriyorsunuz? Hangi evde tencere kaynar hangi evde kaynamaz muhtar bilir. Sosyal yardımları neden muhtarlar aracılığıyla dağıtmıyoruz? Türkiye’nin helalleşmeye ihtiyacı var. Bizim de yanlışlarımız oldu, biz de sütten çıkmış ak kaşık değiliz, hatamız, eksiğimiz oldu, yanlışımız oldu. Onları telafi etmeye çalışıyoruz. Son 10 yılda en büyük değişimi yaşan CHP ‘dir, bundan emin olun."