Kılıçdaroğlu, CHP'li gençlerle Anıtkabir'e yürüdü: "SADAT’ları, beşli çeteleri beraber ezeceğiz"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla CHP Gençlik Kolları ile birlikte Güvenpark'tan Anıtkabir'e yürüdü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Gençlik Kolları'nın düzenlediği Büyük Gençlik Yürüyüşü’ne katılıyor. Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin çeşitli il ve ilçelerinden gelen CHP Gençlik Teşkilatları ile birlikte Güvenpark'tan Anıtkabir'e yürüdü.

Kılıçdaroğlu, burada yaptığı açıklamada, "Bu bayram sıradan bir bayram değildir. Bu bayram milli bağımsızlık savaşının en önemli adımlarından birisidir. 16 Mayıs'ta düşmanları gördükleri zaman 'Geldikleri gibi gideceklerdir' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtuluş meşalesini yaktığı bayramdır. Bütün genç arkadaşlarıma seslenmek isterim Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün iki ilkesi vardır. Siyasi bağımsızlık ve ekonomik bağımsızlık. 'Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir' der. İkinci önemli ilkesi, 'Savaş meydanlarında kazanılan zaferler ekonomik zaferlerle taçlandırılmadıkça ülke bağımsızlığını koruyamaz' der. Bugün hep birlikte ülkeyi siyasal ve ekonomik bağımsızlığı yeniden güçlendirmek için yollara çıktık. Adalet yürüyüşü bunun en önemli adımıdır." dedi.

Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

"İkinci Yüzyıla Çağrı beyannamemizde ikinci yüzyıla Türkiye'yi hazırlamak zorundayız. Beraber, birlikte, kavgasız, omuz omuza, aynı zamanda kararlı, birlikte yürüyerek. Toplumun her kesimini kucaklayarak. 84 milyon insan tek yürek olarak ikinci yüzyılda Türkiye'nin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesini yeniden yaşatacağız.

Çetelerin olduğunu biliyorum. Beşli çetelerin, SADAT'ların olduğunu biliyorum. Biz hep birlikte onları ezeceğiz, ezerek yolumuza devam edeceğiz.

Bizler, Milli Kurtuluş Savaşı'nı verenlerin çocuklarıyız. Bizler o mücadelenin neferleri olarak yolumuza devam edeceğiz.

Gençler, önümüzdeki süreçte sandık gelecek göreceksiniz. Bu ülkenin karanlığını değiştirecek olanlar sizlersiniz. Gençlerin yol arkadaşlığına bu toplumun ihtiyacı var. Bu ülkenin bağımsızlığı için en büyük mücadeleyi verecek olan sizlersiniz. Hep beraber mücadeledeyiz.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk 20. yüzyılın en büyük devrimcisidir. O devrimciye sahip çıkmak herkesin görevidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e bütün dünya saygı duymaktadır. Bayramınız kutlu olsun."