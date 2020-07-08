Kılıçdaroğlu: CHP kurultayının ertelenmesi söz konusu değil

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle 25 -26 Temmuz'da yapılması planlanan ve ertelenebileceği konuşulan kurultaya yönelik, "Ertelenmesi söz konusu değil" açıklamasını yaptı.

Hürriyet gazetesinden Abdulkadir Selvi'ye konuşan Kılıçdaroğlu, "Kurultayı arenada, kapalı bir salonda yapacaktık. Sağlık Bakanlığı’yla görüştük, ‘Kapalı mekân uygun olmaz’ dedi. Bilkent Odeon’u seçtik. ‘Açık havada herhangi bir sorun yok’ dedi. O nedenle kurultayımızı açık havada, Odeon’da yapacağız. Herhangi bir ertelenme yok." dedi.

Kurultayın isminin "İktidar Kurultayı" olarak belirlendiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi için henüz anahtar liste gibi bir hazırlığının olmadığını söyledi.

Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmaların yönelik, "Çok erken bu tür tartışmalar için. Ne ortam ne zemin, hiçbir şey yok. Yani tamamen yapay bir tartışma”değerlendirmesinde bulundu.

“‘Kılıçdaroğlu erken seçim istiyor’ şeklinde yorumlar yapılıyor. Siz erken seçim istiyor musunuz, Türkiye’de bir erken seçim ihtimali var mı?" sorusuna Kılıçdaroğlu, “Kimsenin erken seçim istediği yok ki... Kaldı ki benim veya bir başkasının erken seçim istemesinin bir anlamı da yok. Erken seçimi hayata geçirecek olan Erdoğan. Yani Türkiye’de bir kişi parlamentoya hâkim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Erdoğan’ın vesayeti altında. O erken seçim isterse erken seçim olur, istemezse olmaz. Onu erken seçime zorunlu kılacak olan ikinci kişinin adı da Bahçeli. Yani Bahçeli, ‘Kusura bakma, sen memleketi felakete sürükledin, ben destek vermekten vazgeçiyorum’ derse, zorunlu olarak erken seçime gidilir. Onun dışında bir erken seçim yok.” yanıtını verdi.

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