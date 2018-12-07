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Kılıçdaroğlu: CHP Kıbrıs davasına en başından beri sahip çıkmıştır

Kılıçdaroğlu KKTC Başkanı Akıncı ile bir araya geldi

07 Aralık 2018 15:59

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin Kıbrıs davasına en başından beri sahip çıkan bir parti olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu, günü birlik bir ziyaret için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) geldi.  Ada'ya yaptığı ziyarette ilk olarak Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüşen Kılıçdaroğlu, Ada'da yaşanan sel felaketinde yaşanan ölümler için Kıbrıs Türk halkına baş sağlığı dileklerini iletti.

Ada'da verilen mücadelenin destekçisi olduklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Ülkenin zengin bir üniversite kapasitesi var. Bu çok güzel. Yabancı öğrenciler ülkelerine gittiklerinde, burayı tanıtacaktır" dedi. KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı da, Kıbrıslı Rumların çözüm konusundaki 'uyuşmaz' tavrına işaret etti. 

(DHA)

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