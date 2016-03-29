Kılıçdaroğlu: Davutoğlu, namuslu adamsan...

17/25 Aralık soruşturmalarının odağındaki işadamı Reza Zarrab'ın ABD'de tutuklandığunı hatırlatan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sayın Erdoğan ABD'ye gitti. Sanırım Sarraf'ı ziyaret eder. Onun bakanları onun önünde yatıyordu" dedi. "Ayıptan Türkiye'yi temizlemenin yolu 17-25 soruşturmalarının açılmasıdır" diyen Kılıçdaroğlu, "Sayın Davutoğlu'na soruyorum. Namuslu adamsan Türkiye'yi bu kirlilikten kurtar" ifadeleriyle Başbakan'a seslendi.

Karaman'da bir dönem Ensar Vakfı'nda çalışan öğremenin 10 çocuğa tecavüz etmesinin raporla belgelenmesiyle ilgili olarak “Buna bir kere rastlanmış olması, hizmetleriyle ön plana çıkmış bir kurumumuzu karalamak için gerekçe olamaz” diyen Aile Bakanı Sema Ramazanoğlu'nu eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "Sema Hanım, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı... Çocukları düşünmüyor. Vakfı düşünüyor. Ya sanane vakıftan kardeşim. Sen o çocukları o hale nasıl getirdin? Sen bunu hesabını vereceksin. Çocuklara sahip çıkmıyor. Bir kereden bir şey olmaz diyor. Utan utan, sen annesin ya. Nasıl böyle bir dil kullanabilirsin" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Terör bir insanlık suçudur. Pakistan'ın bizim için ayrı bir yeri var. Kurtuluş savaşında bizim içn topladıkları para le yardım ettiler. Teröre karşı mücadle insanlığın mücadelesidir bu mücadeleyi tüm dünya verecek. İnsanlığı terör ayıbından kurtarmak istiyoruz.

Bizim il başkaınımıza kalleşçe saldıranlara şunu söylüyoruz.Size tasmayı takanlara sakın güvenmeyin. Biz onları Düzceli olarak kabul etmiyoruz. Nedir bu şiddet nereden besleniyor bu şiddet. Olayın arkasında kimler var onu da yakından takip edeceğiz. Terör şuanda doğrudan CHP'yi hedef almaya başladı. Toplumda ciddi bir yozlaşma başladı. Bütün bunların tamamı da üzülerek söylüyorum müslümanlık adına yapıldı. Müslümanlık sevgi ve hoşgörü üzerine kurulmuştur. Ahlakı temsil edecek kişiler toplumun önderleridir.

Neredeyse okul kantininde bonzai satılacak

Toplumun önderi konumundaki kişi ahlaklıysa, toplum onu örnek alır. Biz neden illa siyasi ahlak yasası çıksın diyoruz? Çünkü siyasetçi ahlaklı olsun. Parlamentoya ahlaklı insanlar gelsin, dürüst insanlar gelsin. 14 yılda ne oldu? Kadına şiddet. Yüzde 1400 arttı. Her gün kadın cinayetiyle karşı karşıyayız. Şehit gelir, anneler ağlar. Çocuğu işsizdir, anne dertlenir. Bu kadına da biz kalkıp şiddet uyguluyoruz. Yazık günah değil mi? Sevgili peygamberimiz cennet anaların ayakları altındadır. Peki bu şiddet nasıl oluyor da gerçekleşiyor? Ülke yönetilmiyor. Uyuşturucu yaygınlaştı, her 5 evlilikten biri boşanmayla sonuçlanıyor. Okulların kantininde neredeyse bonzai satılacak. Verdiğimiz araştırma önergeleri iktidar partisi tarafından reddedildi.

Aile Bakanı'na: Utan!

Bunlar bu yurtları kimin izniyle açtılar? Bu ülkede devlet yok mu, hükümet yok mu, valisi kaymakamı yok mu, başbakanı bakanı yok mu? Olay ortaya çıktıktan sonra bakanların yaptığı açıklamalar... Sema Hanım, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı... Çocukları düşünmüyor. Vakfı düşünüyor. Ya sanane vakıftan kardeşim. Sen o çocukları o hale nasıl getirdin? Sen bunu hesabını vereceksin. Çocuklara sahip çıkmıyor. Bir kereden bir şey olmaz diyor. Utan utan, sen annesin ya. Nasıl böyle bir dil kullanabilirsin? Davutoğlu Manisa’da konuşuyor. Karaman’da yaşanan olaydan haberimiz var. Günaydın beyefendi. Haberiniz olmuş. “Çocuk istismarıyla ilgili aydınlatılmamış tek bir nokta kalmayacak” diyor. Eyvallah. Peki yasadışı bu yurtların açılmasına kim izin verdi?

45 çocuğa tecavüz edilmiş bunlar hala Paralel yapı davası güdüyorlar. Davutoğlu kalkmış burada ilgili vakfı övüyor. Bu svcıya valiye gözdağı vermektir. Olay yargıya intikal etmöiş hep beraber bakacağız, takip edeceğiz. O çocukları yalnız mı bırakacağız. Sayın Davutoğlu'na soruyorum o okulları Paralel yapı mı açtı. DAha önce tecavüzden iki yıl hüküm giymiş birisi gelip bu yurtta br davete katılıyor.

'Çocuklarınız Diyanet'in Kuran kursuna verin'

Milli Eğitim Bakanı'da konuşmuş konu hakkında. Soruşturmalarımız devam ediyor, Milli Eğitim bakanı olarak ne yapmamız gerekiyorsa yapıyoruz demiş... Bu işin asıl sorumlusu Milli Eğitim Bakanlığı'dır.

İlköğretim öğrencilerinin barınma ihtiyacını Milli Eğitim Bakanlığı gidermelidir. Bu güne kadar Milli Eğitim Bakanlığı ilköğretim çocuklarının barınmalarına yönelik birtek yurt açmamıştır. Özellikle ailelere sesleniyorum. Devletin tanıdığı yurtlara çocuklarınız verin. Diyanet İşleri Başkanlığının kuran kursları var çocuklarınızı oralara verin neden ne olduğu belli olmayan yurtlara çocuklarınızı emanet ediyorsunuz.

Bu yurtlar hakkındaki gerçeği hepmiz biliyoruz. Asıl Sorumlu Milli Eğitim Bakanlığıdır. Sayın Davutoğlu'na soruyorum bu evlerden Türiye'de kaç tane var? Bana gelen bilgilere göre 10 binin üzerinde ev var. O evlerde ne öğretiliyor o çocuklara? Cumhuriyet düşmanlığı mı öğretiliyor? Bunun üzerine sonuna kadar gideceğiz. Araştırma teklifi komisyonunu önce reddettiler sonra tepkiler üzerine çark ettiler. İşte bu yolla bütün kirli çamaşırları ortaya çıkaracağız. Türkiye bu ayıptan kurtulmazsa yeni mağdurlar çıkacaktır. Türkiye bu ayıptan kesinlikle kurtulmalıdır.

'Lafa bak, hizaya gel'

Davutoğlu bize "Ey Kılıçdaroğlu devletin yanında mısın terörün yanında mısın?" diye soruyor. "Lafa bak, hizaye gel" derler bizim oralarda. Bu terör örgütleri mahkele kurdular bunlardan tık yok! Ey Davutoğlu kim terörün yanında? Terör askere alma dairesi kurdu ses çıkarmadınız. Hepimizin gözleri önünde yolları kesip trafik kontrolü yaptılar. Televizyonlarda bunu günlerce gösterdi. Bir müdahale gelmedi. Şimdi kim terörden yana Sayın Davutoğlu?

Bunlar ellerinde silahlar meydanlara çıktılar ama hükümet yazı yazarak valilere bunlara dokunmayın dedi. Şimdi kim terörden yana? Bunlar 200 ton bombayı yerleştirirken yollara siz neredeydiniz.

Neden Müslim'in ayağına

kırmızı halılar serdin?

Terör örgütü lehine propaganda içine girdiler. En sonunda İçişleri Bakanı çıkıp PKK ile AK Parti görüşüyor dedi. Şimdi soruyorum kim devletten yana kim milletten yana çık açık açık söyle. Şimdi kendine güveniyorsan çıkalım televizyon kanalına beraber konuşalım. Millet kim devletten yana kim milletten yana görsün vatandaş. Benim sorularıma cevap veremiyor. Çünkü bu sorular hedefine ulaşan sorular. Kaçak sarayın maaliyetini sordum Davutoğlu'na cevap veremedi. Söyleyemiyor çünkü abisi izin vermiyor. Terör örgütü d,ye tutturdun neden sen Salih Müslim'i Türkiye'ye davet ettin neden altına kırmızı halılar serdin?

'Her lafa maydonoz olan Cumhurbaşkanı...'

Bir yere gelmek ve o yerin hakkını vermek bir erdem işidir. Eğer Cumhurbaşkanı olduysanız o işin hakkını vermelisiniz. Her lafa maydanoz olan bir cumhurbaşkanı olamaz. Eğer bir kişi koltuğa oturup hakkını vermiyorsa o biraz da cehaletinden kaynaklanmaktadır.

'Davutoğlu, namuslu adamsan...'

Rıza Sarraf da ABD'de tutuklu. Sayın Erdoğan ABD'ye gitti. Sanırım Sarraf'ı ziyaret eder. Onun bakanları onun önünde yatıyordu. Ayıptan Türkiye'yi temizlemenin yolu 17-25 soruşturmalarının açılmasıdır. Ayıptan Türkiye'yi temizlemenin yolu 17-25 soruşturmalarının açılmasıdır.

Size bir hikaye anlatacağım:

1 Ocak 2013: Gana'dan bir kargo uçağı Türkiye'ye gelir. Gümrük memurları 'ne var' diye sorar. '1,5 ton doğal taş' var diye belgeler düzenlenir. Kontrol ederler 1,5 ton altın vardır. 'Yanlış beyan, kaçakçılık var, altına el koyacağız' derler. Bakanlar seferber olurlar.

8 Ocak 2013: Gana'da düzenlenen sahte belgeleri Türkiye'de değiştirirler, gümrüğe teslim ederler.

18 Mart 2013: Müfettiş raporuna baskılar var. Raporda 'Bu durumda Gana'da düzenlenen belgelerin gerçeği yansıtmadığı sonucuna varılıyor' diyor. Açıkça sahte diyor. 'Gelen altınların Bebek Zencani ile ilişkisi olduğu görüldü' diyor. İran idama mahkum etti, biz ne yaptık?

16 Şubat 2013: Devletin gözünün önünde 14,6 milyon liralık altın çalınıyor. Kimsenin haberi yok. Aslında herkes biliyor.

17 Şubat 2013: Kaçak uçak Dubai'ye hareket ediyor. Transit geçiş diyorlar. Belgelerde adres var. Gana'dan İstanbul'a mesafe 7354 kilometre geliyor. Yakıt ikmali yapıyor, Dubai'ye gidiyor. Gana'dan Dubai'ye gitseydi, 2992 kilometre.

Sayın Davutoğlu'na soruyorum. Namuslu adamsan Türkiye'yi bu kirlilikten kurtar."