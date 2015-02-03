Kılıçdaroğlu: Anayasa askıya alındı, bu süreç hızlanırsa halkın direnme hakkı ortaya çıkar

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Kırşehir'deki toplu açılış töreninde ve TÜMSİAD Genel Kurulu'nda genel seçimde yeni anayasa için oy istemesini eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Çıkıyorsun meydan meydan ettiğin yemine bağlı kalmıyorsun. Namus ve şeref kavramı bizim dokumuz ve geleneğimiz için önemli kavramlardır. Namus ve şeref için her türlü mücadeleyi yaparız. Geleceksin parlamentoya kürsüye çıkacaksın, tarafsız olacağın konusunda namusun ve şerefine üzerine ant içerim diyeceksin, çıkacaksın namus ve şerefi çöpe atacaksın. Kabul etmiyoruz" dedi.

Kılıçdaroğlu, "Biz kurtuluş savaşını verirken ayrım yapmadık. Ama bugün geldiğimiz nokta yeni bir süreçtir. Anayasası askıya alınmış bir devlet var. Parlamento, yargı yürütmenin kontrolü altında. Bu süreç biraz daha hızlanırsa halkın direnme hakkı ortaya çıkacaktır. Anayasa askıya alınınca olmaz. İlk söyleyen TBMM Başkanı’dır. Anayasanın yargı ile ilgili maddesi çalışmıyordur dedi. Şimdi söylüyorum. Cumhurbaşkanı ile ilgili maddesi de çalışmıyor" ifadelerini kullandı.

TBMM'deki Yüce Divan oylamasında 50'ye yakın AKP milletvekilinin eski bakanlarla ilgili Yüce Divan'a sevk yönünde oy kullanmasının ardından "içimizdeki hainler" ifadesini kullanan AKP'li Şamil Tayyar'ı isim vermeden eleştiren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Son yolsuzluk olaylarında 50’ye yakın AKP vekili 'burada yolsuzluk vardır, Yüce Divan’a gitsinler' dedi. Yanında oturan arkadaşı, 'içimizdeki hainleri temizleyeceğiz' dedi. Hain diyen kişi yasama organına hakaret ediyor. Asıl hain odur" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satırbaşları şöyle:

Devlette hangi kurum nasıl çalışacak Anayasa belirler. Bizim anayasadan kaynaklanan sorunlarımız elbette çözülmeli ama anayasalar halkın oylarıyla kabul edildiği için herkes anayasal sınırları içinde görev yapmak zorundadır. Hiç kimse hukukun üstünde değildir. Bütün yasalar anayasaya uygun olarak hazırlanmak zorundadır. Dolayısıyla anayasa bütün ülkelerde temel belgedir.

Güçler ayrılığı ilkesi vardır. Anayasada çok açık bir şekilde bunun tanımı yapılmıştır. Şimdi geliyorum Türkiye gerçeğine. Uygulama nedir. Önce isterseniz yasama organıyla başlayalım. İçinde bulunduğumuz yasama organı, yani TBMM. Az önce Davutoğlu diyor ki, “CHP’nin Türkiye gündemine dair hiçbir bir sözü yoktur.” Daha yalancı bir adam görmedim. Sen de duy, abin de duy. Söylüyorum. Gel, gel seninle beraber Türkiye’nin temel gündemiyle ilgili bir öneri yapıyorum. Gel milletvekillerini milletin kendisi seçsin. Gelir mi? Abisi izin vermez. Vesayet altında başbakanlık yapılamaz. Türkiye’nin gündemi bu mudur, bu mudur? Budur. Temel gündem. Milletvekilini kim seçmeli, milletin kendisi seçmeli. Niye izin vermiyorsun?

Bunu kim getirdi? Lider sultasını 12 Eylül darbesi getirdi. Bunlar demiyor mu “biz darbeye karşıyız.” Adam gibi çağrı yapıyorum, demokrasiyi istiyorsan, millete inancın varsa, oyuna güveniyorsan, saygın varsa, gelirsin siyasi partiler yasasını adam gibi değiştiririz ve demokrasiyi getiririz. Getirir mi? Abisi izin vermez. O nedenle diyorum, vesayet altında başbakanlık yapılamaz. Bak ben millete güveniyorum, ön seçim diyorum, siyasi partiler yasasını değiştirelim diyorum. Millete inanıyorsan, oyuna inanıyorsan, sağduyusuna inanıyorsan, gel liderlik sultasını değiştirelim, 12 Eylül darbe hukukunu hep beraber değiştirelim.

Yargıyı siyasallaştırdılar. Şimdi bakın, çok acıdır ama bir gerçeği paylaşmak isterim. Yargıda şöyle bir tablo çıktı, gazeteler yazdılar. HSYK’da görev yapan hakimlerin tanımına bakın: Sosyal demokratlar, ülkücüler, cemaatçiler ve AKP’liler. Bana söyler misiniz, böyle bir yargı sistemine dünyanın neresinde saygı duyulur? Bir hakimi siyasi görüşüyle sınıflarsanız kim güvenir? Bunu bu hale kim getirdi? Bütün vatandaşlarıma sesleniyorum. Adalet çok önemli bir kavramdır, adaleti dağıtacak kişinin namuslu bir insan olması, bütün kaygılardan arınması, vicdanının sesini dinleyip öyle karar vermesi lazım. Siyasi, dinsel inancına göre karar verirse adalet dağıtamaz. Adaleti de bunlar bozdular. TBMM’de parlamento sınıfta kalmış vaziyette, yargı da sınıfta kalmış vaziyette.

Şimdi yaptıkları düzenlemeden kendileri şikayet ediyorlar. İyi de yapan sendin, niye şikayet ediyorsun şimdi? Çünkü senin istediğin gibi karar vermiyorlar diye. Bir diktatörün beklentisine uygun karar verirse ona yargı denmez. Diktatörün yan organı denir. Hitler gibi. Führer hangi beklentide olursa yargı da öyle karar verir. Avucunuzu yalarsınız.

Yasama organı için ne diyorlardı? Seçimle, milletin oyuyla gelmiş. Çıktı vekillere tuzluk dedi. Ben de bu kursudan kendilerine tuzluk denen AKP grubuna seslendim. Siz gerçekten tuzluk musunuz, milletvekili misiniz? İtiraz edin. Tek cümle çıkmadı. Bu nedir? Yasama organı yürütmenin vesayeti altında demektir. Yani bağımsız özgür iradesiyle yasama faaliyetini yapamıyor demektir. Böyle bir tablo olamaz.

Sonra son yolsuzluk olaylarında 50’ye yakın AKP vekili “burada yolsuzluk vardır, Yüce Divan’a gitsinler.” Yanında oturan arkadaşı, “içimizdeki hainleri temizleyeceğiz” dedi. Hain diyen kişi yasama organına hakaret ediyor. Asıl hain odur. Ve son karar, yasama organına AKP milletvekillerinin oylarıyla 4 bakanın Yüce Divan’a gitmemesi yönünde karar alınmasına yol açtı. Bu ne demektir? AKP grubu bir kişinin sözünden çıkmıyor.

Ulusal kurtuluş savaşını başlatmak zorundayız

Eğer bir ülkede yargı zarar görürse, hukuk ve adalet olmazsa yabancı sermaye oraya gelmez, işadamı yatırım yapma. Örnek var mı. Var tabii. En son Show TV’ye el koydular havuz medyasına verdiler. O nedenle söylüyorum, işadamına, işçiye, çiftçiye. Oturup hep beraber karar vermek zorundayız. Hep beraber ulusal kurtuluş savaşını başlatmak zorundayız.

Biz kurtuluş savaşını verirken ayrım yapmadık. Ama bugün geldiğimiz nokta yeni bir süreçtir. Anayasası askıya alınmış bir devlet var. Parlamento, yargı yürütmenin kontrolü altında. Bu süreç biraz daha hızlanırsa halkın direnme hakkı ortaya çıkacaktır. Anayasa askıya alınınca olmaz. İlk söyleyen TBMM Başkanı’dır. Anayasanın yargı ile ilgili maddesi çalışmıyordur dedi. Şimdi söylüyorum. Cumhurbaşkanı ile ilgili maddesi de çalışmıyor.

Namus ve şerefini çöpe…

Çıkıyorsun meydan meydan ettiğin yemine bağlı kalmıyorsun. Namus ve şeref kavramı bizim dokumuz ve geleneğimiz için önemli kavramlardır. Namus ve şeref için her türlü mücadeleyi yaparız. Geleceksin parlamentoya kürsüye çıkacaksın, tarafsız olacağın konusunda namusun ve şerefine üzerine ant içerim diyeceksin, çıkacaksın namus ve şerefi çöpe atacaksın. Kabul etmiyoruz. Adam gibi adamsan namusuna ve şerefine sahip çıkacaksın. İçerde böyle. Dışarıda nasıl. Felaket.

Bakın İstanbul’dan 4 televizyon Mısır’a yayın yapıyorlar. Nerden çıktı bunlar. Hangi hukuk devleti böyle bir tabloyla Türkiye ilk kez karşılaşıyor. O zaman ROJ TV’den şikayet etmemeniz lazım. O da Hollanda’dan yayın yapıyor. Neden şikayet ediyorsun.

‘Gencecik kızlar pazarlanıyor’

Bakın Suriyeliler Türkiye’de. Gencecik kızlar pazarlanıyor. Sorumlusu kim. Din iman edebiyatı yapanlar. Açlıkla karşı karşıyalar. Sorumlusu kim. Din iman edebiyatı yapanlar.

CHP iktidarın Ortadoğu’ya barış ve huzur gelecek. Kimsenin burnu kanamayacak. Türkiye bölgesinin en saygın ülkesi olacak. Türkiye Cumhuriyeti Mustafa Kemal’in cumhuriyetidir. Asla dokundurtmayacağız. Barış demek Türkiye Cumhuriyeti demektir. Elbette bütün ülkelerde demokrasi olmasını isteriz, barış olmasını isteriz. Bizim politikamız o ülkelerin iç işlerine asla müdahale etmemektir. Bizim inancımız, görevimiz ve kuralımız budur.