Kılıçdaroğlu: İslam dünyasına sesleniyoruz; lütfen laikliği benimseyin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Charlie Hebdo katliamına ilişkin olarak İslam dünyasına çağrıda bulunarak, "lütfen laikliği benimseyin" dedi.

Kılıçdaroğlu, son günlerde kar yağışı sonrası yollarda yaşanan sıkıntılara dikkat çekerek, "Duble yolları yaptılar, yollar kapanmasın diye. Bir kar yağdı. İzmir-İstanbul yolu 24 saat değil tam 47 saat ulaşıma kapandı. Sibirya mı burası" ifadelerini kullandı.

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 53 kişinin öldüğü bombalı saldırına da değinen Kılıçdaroğlu, "Katar’dan para aldılar, ellerine silah verdiler, git Suriye’de kardeşini öldür diye. İlk fatura Cilvegözü’nde, sonra Reyhanlı’da çıktı. Sıkılmadan arlanmadan CHP’yi sorumlu tuttular. Sonunda mahkeme ‘CHP’nin hiçbir sorumluluğu yok’ dedi. Çıkıp özür dileyecekler mi? Adam olsalar özür dilerler. Ama adam değiller, ne diyeyim" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında milletvekillerine ve toplantıyı izlemeye gelenlere seslendi.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

Paris'te bir mizah dergisine saldırı yapıldı. Bütün dünya düşüncenin özgürce ifade edileceği bir dünya istediğini ortaya koydu. Biz her düşüncenin özgürce ifade edildiği bir dünya ve bir Türkiye istiyoruz. Teröristler terörü İslam adına yaptığını söyledi. Ama sorumlu bütün devlet başkanları İslam ile terör arasına mesafe koydu. Başta Hollande ve Merkel olmak üzere böyle bir mesafe koyduğu için teşekkür ediyoruz.

Terörle mücadele artık bir ülkenin iç işi değil. Uluslararası boyuta bakmak lazım. Dünya terör konusunda güç birliği yapmak zorundadır. Terör lanetlenmelidir bir insanlık suçudur.

‘İslam dünyası laikliği benimsemeli’

İslam dünyasında laikliğin ne kadar önemli olduğunu terör bize gösterdi. Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün laikliği getirmesi İslam dünyasında Türkiye'nin öncü rol oynamasını sağlamıştır. İslam dünyasına sesleniyorum. Lütfen laikliği benimseyin. inançların güvencesidir laiklik. Laiklik dinsizlik değildir. Laiklik terörün de panzehiridir.

Terör sadece Paris'te mi oldu? Hayır. Nijerya'da 2 bin insan katledildi. Din iman adına öldürüldü. Lübnan'da el Nusra 39 kişiyi katletti. Yemen'de EL Kaide 35 kişiyi katletti. Sultanahmet'te bir polisimiz katledildi. Terör bu kadar acımasızdır. Cihatçı grupların yuvalandıkları yer Afganistan'dır. Ama yanlış bir Suriye politikasıyla o radikal gruplar gelip Türkiye'ye komşu oldu. Hükümeti uyardık. Böyle bir politika izlemeyin dedik. Fatura Türkiye'ye çıkar dediler. Bize "baasçı" dediler. Biz neden baasçı olalım. Biz demokrasiden özgürlükten yanayız. Ama onlar bizi dinlemediler. Bütün dünyadan illegal unsurları getirdiler Suriye'ye soktular. Katar'dan para alıp ellerine verdiler. Kardeşlerinizi öldürün dediler.

İlk fatura Cilvegözü'nde sonra Reyhanlı'da çıktı. Sıkılmadan utanmadan CHP'yi sorumlu tuttular. Çıkıp bizden özür dilerler mi? Adam olsalar dilerlerdi. Irak'ta da yanlış yaptılar. Neden Irak'ın iç işlerine müdahale ediyorsunuz? Başka ülke bize karışsa izin verir miyiz? Mısırla da aramız bozuldu. En son Katarla Türkiye vardı sadece Katar da vazgeçti. Türkiye yalnız kaldı.

‘Atama bekleyen öğretmendi, polis oldu’

Bir aylık zaman diliminde Nijerya’da 2000 insan katledildi din iman adına. Allah’ın yarattığı varlığı Allah adına öldürüyorsunuz. Sultanahmet’te bir canlı bomba bir polisimizi şehit etti. Atama bekleyen öğretmendi, polis oldu. Türkiye terör konusunda hep mesafeli durdu. Cihatçı grupların yuvalandıkları yer Afganistan, Pakistan’dı. Ama yanlış bir Suriye politikası ile o radikal grupların gelip Türkiye’ye komşu olduklarını gördük. Defalarca uyardık, "Yapmayın" dedik. Her seferinde bizi "Baasçısınız" dediler. Neden Baasçı olalım. Laiklikten, kadın-erkek eşitliğinden, özgürlükten yanayız.

‘Adam değiller’

Katar’dan para aldılar, ellerine silah verdiler, git Suriye’de kardeşini öldür diye. İlk fatura Cilvegözü’nde, sonra Reyhanlı’da çıktı. Sıkılmadan arlanmadan CHP’yi sorumlu tuttular. Sonunda mahkeme ‘CHP’nin hiçbir sorumluluğu yok’ dedi. Çıkıp özür dileyecekler mi? Adam olsalar özür dilerler. Ama adam değiller, ne diyeyim.

Mısır’ın da içişlerine müdahale ettik. En sonunda Mısır’ın yanında Türkiye ve Katar vardı. Katar da vazgeçti, Mısır’ı tanıdı. Kahire’de Türkiye temsil edilmiyor. Kim yapıyor bunu? Biz mi yapıyoruz. Bizim yapacağımız uyarmak. ‘’İlk kez Türkiye dış politikada ayrışıyor’’ dedik. Ama bizi dinlemediler.

'Kaddafi'ye ihanet ettik’

Libya bizim dostumuzdu. Kadim dostumuzdu. En zor günümüzde Kıbrıs çıkarmasında bütün kapılarını Türkiye’ye açtı. Biz ne yaptık? Kaddafi’ye ihanet ettik. Arkadan hançerledik. Kim? AKP arkadan bıçakladı. Libya ile ortak şirketlerimiz vardı. Yatırımlar yapılıyordu. Oturup düşünmemiz gerekiyor. Dış politikada yalnız kaldılar. Bizim yalnızlığımız deeğerli bir yalnızlıktır dediler. Hangi değerli yalnızlık? Diğer ülkelerle samimi ve içten bağlantı kurarsanız sizin saygınlığınız olur.

Davutoğlu Fransa’ya gittiğinde bazı çevreler tarafından acımasızca eleştiriliyorsa oturup kendine bakması lazım neden eleştiriliyorum diye. IŞİD’in terör örgütü olduğunu bir tek AKP kabul etmiyor. Neden kabul etmiyorsunuz? Masum insanları kesmek ne zamandan beri terör kapsamından çıktı.

‘Sınırlar yol geçen hanına döndü’

Türkiye uyuyan hücrelerin yuvası halinde şu anda. Paris saldırısından sonra AKP’nin her kanadından benzer olay Türkiye’de de olabilir kaygısı dile getirildi. Siz terör örgütlerine silah verdiniz. Rize’den baba arıyor beni ‘Oğlum Suriye’de öldü, bu devlet neden sahip çıkmıyor’ diye. Hiçbir zaman CHP Genel Başkanı olarak Suriyeli mültecilerle ilgili ‘Neden geliyorlar’ diye bir soru sormadım. Ama o sınırlar terör örgütü mensupları için yol geçen hanına döndü. Türkiye’de eğitildiler. İtirazımız buna.

İşsizliğe bakın. En temel sorun. Başbakan’ın veya bakanların ağzından şu işsizliği çözelim diye bir cümle duydunuz mu? Parti sözcümüz Varan-3 diye dün bir grup belge daha açıkladı. Bunların çocukları hiçbir sınava girmeden doğrudan doğruya devlet memuru atanıyor. Kendi çocuğun işsizse, atama bekliyorsa onların çocukları sınavlara dahi girmeden atandılar. Senin çocuğun sınava girdiği halde atanmıyor. Burada bir adaletsizlik var diyorsan adresin belli: CHP.

Çocuğunu kursa göndermiş. Boğazından kesmiş. Dünya kadar para ödemiş. Bekliyor devlet memuru olacak. Birileri sınava girmeden eş, dost, akraba devlete memur yapıyor. Bekliyorum acaba cevap verecekler mi diye. Ses yok.

‘Bir kar yağdı...’

En çok övündükleri duble yoldu. Ulaştırma Bakanı kadar ciddi itirafı görmedim. Duble yolların yüzde 80’i 2-3 yıl dayanan kaplamadan oluşuyor diye Plan ve Bütçe Komisyonu’nda.. Duble yolları yaptılar, yollar kapanmasın diye. Bir kar yağdı. İzmir-İstanbul yolu 24 saat değil tam 47 saat ulaşıma kapandı. Sibirya mı burası. Ben havuz medyasından sorumlusu CHP’dir diye haber atarlar diye bekledim. Akıllarına gelmemiş herhalde ki böyle bir haber çıkmadı. Neyse ben şimdi söyleyeyim de yarın manşet yapsınlar ‘Yolları kapatan CHP’ diye. Şimdi birbirlerini yiyorlar. Okullar kapatılırdı, kapatılmazdı diye. Yollar bu hale geldi de ne yaptılar? E malı götürdüler. Yolsuzluklar yaptılar. Hangi bakan ne kadar rüşvet aldı. Savcılığın gönderdiği yazı bu.

Çağlayan: 19 Mart 2012 ilk rüşveti aldığı tarih. Aldığı rüşvetler: 6 milyon dolar, 3 milyon TL, 300 bin İsviçre Frangı. Bir de piyano. Piyanoyu büyük ihtimalle komisyon başkanına hediye etmiştir. Komisyon başkanına da onu hediye etsin. E o da çok uğraştı bunları beraat ettirmek için

Güler: 25.10.2013 son rüşveti aldığı tarih

Egemen Bağış: En masumu bu. O yüzden bakara makara ile uğraşıyor herhalde. 19 Nisan 2013 ilk rüşveti aldığı tarih. Toplam çikolata kutusunda 1.5 milyon dolar götürmüş.

‘Televizyonun yayın yapmadığı güne getirecekler’

Hakkı Köylü’ye bu dosya geliyor. 13.10.2014’te Köylü, Maliye Bakanlığı’na yazı yazıyor. Gerek Çağlayan, Bağış ve Güler malvarlıklarıyla gelirleri arasında ciddi bir orantısızlık olduğunu tespit ediyor. Uzman bilirkişi isteyen Komisyon Başkanı. Uzman bilirkişiyi Maliye’den istiyor. Delil var mı diyorlar. Delili senin bakanın. Onun görevlendirdiği kişi. 22 Aralık’ta büyük ihtimalle 23 kişiyi Yüce Divan’a göndereceklerdi. Sonra araya birileri giriyor, toplantı erteleniyor. Sonra suç unsuru yoktur diyorlar. Ahlak, din, iman, vicdan, Allah sevgisi, kul sevgisi yok. Bize ‘biz hırsızları koruduk, siz de ses çıkarmayın’ diyorlar. Şimdi Genel Kurula gelecek. Televizyonun yayın yapmadığı güne denk getirecekler büyük ihtimalle.

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