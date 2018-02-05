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"Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanlığı için bir yarışa daha girmek zorunda kalabilir"

"Baykal, Erdoğan'dan gördüğü yakınlığı, Kılıçdaroğlu'ndan görmediğini düşünüyor"

05 Şubat 2018 12:47

Hürriyet yazarı Deniz Zeyrek, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden CHP Genel Başkanı seçildiği kurultayı değerlendirdi. Zeyrek, 2019'da yapılacak yerel seçimlerde meydana gelebilecek olası bir başarısızlık sonucu Kılıçdaroğlu'nun, bir yarışa daha girmek zorunda kalabileceğini iddia etti. 

CNN Türk'te yayınlanan Parametre programında konuşan Zeyrek, şunları söyledi: 

"Deniz Baykal yurt dışında tedavi görüyor ve Erdoğan'dan gördüğü yakınlığı Kılıçdaroğlu'ndan görmediğini düşünüyor. Bu tür durumlar var, bunlar Kılıçdaroğlu'nun işinizi zorlaştırıyor. Şöyle bir durum var, Kılıçdaroğlu bundan sonra bir başarısızlık yaşarsa, mesela yerel seçimler, oraları AKP'den alabilecek mi? Alabilecek mi? Olumsuz bir sonuç gelirse 2019'da cumhurbaşkanlığı seçiminden önce bir yarışa daha girmek zorunda kalacağını düşünüyorum."

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Kemal KılıçdaroğluDeniz BaykalTayyip Erdoğan

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