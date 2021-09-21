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Kılıçdaroğlu: CHP geliyor sevgili gençler; sizden hayat enerjinizi çalanların inadına, önceliğim hayat enerjinizi geri vermek olacak

21 Eylül 2021 19:10

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'da “CHP gelirse ne olacak” etiketiyle görüş beyan edenlere, “CHP gelirse ne olacak değil, CHP geliyor sevgili gençler. Sizden hayat enerjinizi çalanların inadına, benim önceliğim hayat enerjinizi geri vermek olacak. Çok parlak, çok yaratıcı, çok eğlenceli, çok zengin ve çok özgür bir dönem sizi bekliyor” dedi.

Twitter’da bugün “CHP gelirse ne olacak” etiketi gündem oldu.

Kemal Kılıçdaroğlu da sosyal medyada hesabında “CHP gelirse ne olacak” etiketiyle bir paylaşım yaptı.

Kılıçdaroğlu’nun paylaşımı şöyle:

“CHP gelirse ne olacak değil, CHP geliyor sevgili gençler. Sizden hayat enerjinizi çalanların inadına, benim önceliğim hayat enerjinizi geri vermek olacak. Çok parlak, çok yaratıcı, çok eğlenceli, çok zengin ve çok özgür bir dönem sizi bekliyor! Geliyor gelmekte olan” dedi.

Kemal KılıçdaroğluCHP
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