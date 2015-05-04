Kılıçdaroğlu: Hiçbir ailenin geliri 720 liranın altında olmayacak

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu,

Kılıçdaroğlu, partisinin Ardahan mitinginde halka hitap etti.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarının satır başları şöyle:

"Türkiye'de akıllı, dürüst siyaset eksik. Bu ülkede cebini düşünen siyaset var. 11 milyon emekli var, 8 milyon emeklinin aylk geliri bin lira altında.

Emekliye Ramazan ve Kurban bayramlarında birer maaş ikramiye vereceğiz. Kaynak var, sözüm söz.

‘Ben sizden birisiyim’

Çocuklarımın hiçbiri köşeyi dönmedi, hepsi alınlarının teriyle yaşıyor. Ben sizden birisiyim, ben sizin kardeşinizim. Sizin derdinizi en iyi bilen benim.

‘Yeni bir sayfa açalım’

Benim siyasal anlayışımda siyaset köşeyi dönme aracı değildir. Gelin 7 Haziran'da yeni bir sayfa açalım. Hiçbir ailenin geliri 720 liranın altında olmayacak. Aile Sigortası'nı getireceğiz. Para kadının hesabına yatırılacak.

5 kişilik aile düşünün, günde sadece bir çay ve bir simit yeseler bir ayda 900 lira tutuyor. Asgari ücret 949 lira.

‘Ben maliyeyi bilirim, bu konuda mütevazı değilim’

Eski hesap uzmanıyım, maliyeyi bilirim. Bu işi Türkiye'de on kişi biliyorsa, o on kişiden biri benim. Bu konuda mütevazi değilim."