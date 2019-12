Kılıçdaroğlu, cemevinde protesto edildi

T24 - Tuncelili olduğunu söyleyen Kadriye Demir, CHP Genel Başkan Yardımcı Onur Öymen'in 10 Kasım günü TBMM'de 'Dersim isyanıyla' ilgili yaptığı konuşmasına tepki göstererek, "CHP'de milletvekili ayrım yapıyor. Meclis'te o koltuk size çok mu tatlı geliyor? Ben bir Tuncelili olarak sizi Meclis'te istemiyorum. Onur Öymen, Aleviler ölünce mutlu mu oldu? Siz Alevilerin sayesinde Meclis'te duruyorsunuz." dedi.

Kendisine tepki gösteren kadına düşüncelerinden dolayı saygı gösterdiğini ifade eden Kılıçdaroğlu ise şöyle cevap verdi:

"İnsanları seveceğiz, kırmayacağız. Geçmişin üzerine de geleceğimizi dünya etmeyeceğiz. Biz çocuklarımıza, gençlerimize yeniliği, doğruluğu, dürüstlüğü öğreteceğiz. Geçmişe takılıp kalırsak hata yapmış oluruz. Geçmişte yapılan hatalara biz sahip çıkmıyoruz."

Antalya'da birtakım ziyaretlerde bulunan CHP'li Kılıçdaroğu, Mimarlar Odası'nda yaptığı konuşma sonrası DTP'nin kapatılması hakkında sorularla karşılaştı. Kılıçdaroğlu, demokrasilerde siyasi partilerin önemine değinerek, "Siyasal partiler ülkeye hizmet için var olan kurumlardır." dedi. Tek parti iktidarı olmasını istemediklerini dile getiren Kılıçdaroğlu, ancak siyasal partilerin de o ülkenin anayasasına, hukukuna göre hareket etmeleri mecburiyetinde olduğunu kaydetti. Bunun sadece Türkiye'de değil bütün demokrasilerde geçerli olan bir kural olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: "Dolayısıyla ortaya çıkan bir yargı kararı var.

Bu yargı kararlarına hepimiz saygı gösteririz. Elbette belli çevreler eleştirebilirler. Eleştirilere de saygı göstereceğiz. Ama sonuçta var olan temel bir nokta var. O da şudur; biz kendi ülkemizde terörü istemiyoruz. Teröre destek verenleri de istemiyoruz. Biz kendi ülkemizde kardeşçe, hoşgörü içinde, birbirimizin sorunlarını, aklı egemen kılarak çözmek isteyen bir ülke yaratmak istiyoruz, bir ülke imar etmek istiyoruz. Eğer bu yolda gidebilirsek ne mutlu bize. Dolayısıyla bir siyasi partinin kapatılmasından hiçbir zaman ne keyif alırız ne de bundan zevk alırız, sadece üzüntü duyarız. Keşke diyoruz ki, her siyasal parti anayayasa uygun, anayasa normlarına uygun faaliyette bulunabilse."

"Ülkede erken seçim olabilir mi?" sorusuna ise Kılıçdaroğlu, "O konularda hiçbir yorum yapmak istemiyorum. Çünkü şu anda bizim önümüzü görme şansımız yok. Türkiye'de AKP iktidarının yarattığı ciddi bir kaos var. Toplumun her kesimi ayakta. Toplumun her kesimi sorunlu. Toplumun her kesiminde müthiş bir duyarlılık var. Dolayısıyla toplumu daha sakin, dingin duygularına fazla teslim olmadan daha akılcı olmaya davet ediyorum kişisel olarak." şeklinde açıklamada bulundu.