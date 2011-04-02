Kılıçdaroğlu: Cemaat şeffaflaşsın

T24 - Gazetecilerle kahvaltıda buluşan CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Gülen cemaatine yönelik eleştirileri değerlendirirken “ O çevreden insanlar çalışmalarını saydam şekilde kamuoyu ile paylaşsalar, tartışmaların üstesinden gelinmiş olur” dedi



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fethullah Gülen’e 2 mesaj verdi. CHP Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, TBMM kürsüsünde Gülen’in adını vererek eleştiri yapmasını, “Parlamentoda, somut veri ve bilgi yoksa, siyasi olmayan kişiler hedef alınarak eleştiri yapılmasını çok doğru bulmuyorum” diye eleştirirken, Gülen cemaatinin belli çevrelerce eleştirildiğini de anımsatıp, cemaate saydamlık çağrısı yaptı.Hürriyet gazetesinde yer aşan haber şöyle:



Partisinin “Doğu ve Güneydoğu Anadolu Ekonomik Kalkınma ve Stratejik hedefler” başlıklı raporunu açıklayan Kılıçdaroğlu, bu amaçla gazetelerin Ankara temsilcileri ve yazarları ile yaptığı kahvaltılı toplantıda güncel konulardaki soruları da yanıtladı. Kılıçdaroğlu’nun açıklamaları şöyle:





'Kitap yasağı tutmaz'



“Ahmet Şık’ın kitabının internete düşmesi yasakla yol alınamayacağını gösteriyor. İnternet ortamında yaymayı istesem de zaman sorunu nedeniyle ben yapamam. Kitabın içeriğinde ne var; bilmiyorum, okumadım. Sonuçta bir mahkeme kararı var. Nüshalarının toplatılması, elinde tutan varsa ve vermezse suç örgütüne yardım ve yataklık yapacağı anlamında ifadeler var; ama artık bu tür yasakların tutmadığı görülüyor, mahkemeler de görecektir. Bir siyasal partinin kitabı yaygınlaştırmasından sivil toplumun bu tür yasaklara karşı çıkmasını daha anlamlı ve sağlıklı buluyorum.





'Çalışmalarını paylaşsınlar'



Parlamentoda belli kişiler, siyasi olmayan kişiler hedef alınarak eleştiri yapılmasını çok doğru bulmuyorum. Somut olarak elinizde bir veri, bilgi yoksa kişileri parlamento kürsüsünde dillendirilmesini doğru bulmuyorum. Bu konu değişik çevrelerde tartışılıyor. Belki mümkün olsa o çevreden insanlar (Gülen cemaati) kendi çalışmalarını daha saydam bir şekilde kamuoyu ile paylaşsalar. Belki böylece o tür tartışmaların üstesinden gelinmiş olur.





'AB ülkelerine mesaj'



AB büyükelçileri el görüşmemde, tıkanma olduğunu, bunu aşmak için hükümete her desteği vermeye hazır olduğumuzu söyledim. Anayasa’nın değişmez maddeleri ile ilgili soru da geldi, ‘Bunlar kurucu iradenin kararı. Başkent Ankara; Türkiye Cumhuriyeti laik, demokratik, sosyal bir hukuk devleti. Bu maddelerin nesini değiştireceksiniz’ dedim.





'En çok yararı Türkiye görür'



Suriye yöneticileri daha cesur olmalı. Kendilerinden beklenen talepleri süratle yerine getirip, halkına güven vermeli. Sorunu böyle aşmalılar. Böyle olursa, bundan en çok yararı bölgede Türkiye görecektir.”





'Projelerimiz hükümeti ürkütüyor'



Anketlere bir şey demem; ama 2.5 ay uzun süre. Projelerimiz tartışılıyor, hükümeti ürkütüyorsa demek ki doğru. En ciddi engelimiz CHP ile ilgili belli çevrelerde oluşan ve bizim kabul etmediğimiz yargılar. ‘CHP ordu ile beraber, devletin partisi, halktan uzak, eleştirir proje üretmez’ gibi. Bazıları kuşaktan kuşağa devam ediyor. Bu yargıların kırılması lazım; ama hemen bugünden yarına takdir edersiniz ki olmuyor. Çok şey yaptık, söyledik, raporlar çıkardık. CHP’yi, adına uygun halkı ile kucaklaşan bir parti kimliğine dönüştürmek istiyoruz. Zaman kısa ise değer yargılarını kısaltmak için; ama projeler için sorun yok. (Söz alan CHP Genel Başkan Yardımcısı Sencer Ayata ise, ‘Bize ulaşan kamuoyu anketlerinde artık 26-27 görmüyoruz, AKP anketlerinde dahi yüzde 28’in üzerindeyiz’ dedi.









