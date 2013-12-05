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Kılıçdaroğlu: Cemaat oy verirse mutlu oluruz

ABD'de bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, Amerikan Türk Konseyi'nde bir konuşma yaptı.

05 Aralık 2013 08:02

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anayasa Mahkemesi'nin Mustafa Balbay kararını "Umarım özgürlüğüne kavuşur" sözleriyle değerlendirdi. ABD'deki temaslarına devam eden Kılıçdaroğlu, Gülen cemaatine yakın STK'larla yaptığı görüşmeye yönelik soruya "Herkes gibi cemaat de bize oy verirse mutlu oluruz" yanıtını verdi.

Kılıçdaroğlu, uzun tutukluluk sürelerinin eleştiri konusu olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Ama çözüm bulunamadı, bu karar umarım Balbay'ın özgürlüğüne kavuşmasına önemli bir katkı yapmış olur" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, kararın AİHM kararlarına paralel olduğunu kaydetti ve "Yargının kararın gereğini yerine getireceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Toplantı sonrasında ise gazetecilere açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu'na 'Gülen' cemaatine yakın sivil toplum örgütüyle yaptığı görüşme soruldu.

"Biz oraya bir cemaati ziyaret ediyoruz diye gitmedik" diyen CHP lideri, "Onlar bize kendi faaliyetlerini anlatmak istediler. Güzel bir sabah kahvaltısı yaptık. Herkes gibi cemaat de bize oy verirse mutlu oluruz. Toplumun her kesiminden ılımlı mesajlar alıyoruz" diye konuştu.

 

'İcazeti Türk halkından alırız'

 

ABD'deki temaslarını tamamlayan Kılıçdaroğlu, Türkiye'ye hareketinden önce de açıklamalarda bulundu.

ABD'den icazet aldığı yönündeki eleştirilere yanıt veren CHP lideri, "Biz icazeti sadece Türk halkından alırız onun dışında görüşlerimizi herkesle paylaşırız" diye konuştu.

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