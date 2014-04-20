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Kılıçdaroğlu: Çekincemiz yok, gerekirse kurultay da yaparız

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili olarak, 'Bu konuyu daha ilerki günlerde ele alacağız. Soğuk kanlılıkla süreci götüreceğiz. Acele etmeyeceğiz' dedi

20 Nisan 2014 12:34

CHP’nin dün Genel Merkezi’nde “2014 Yerel Seçimleri” gündemiyle toplanan TBMM Grubu’nun kapalı toplantısına, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “kurultay resti” damga vurdu.

Yaklaşık 8 saat süren grup toplantısının kapanış konuşmasını yapan ve gelen eleştirilere yanıt veren CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Kurultay isteyen arkadaşlarınız var. Benim için hiçbir mahsuru yok. Gerekirse kurultay da yaparız. Bu yönde bir çekincem yok sakınca da görmem” diyerek cumhurbaşkanlığı seçiminin sonrasında kurultay sinyali verdi.

 

Adayımızı CHP'li olmalı

 

Toplantının gündemi ise ağırlıklı olarak “Cumhurbaşkanlığı seçimi ve CHP’nin olası adayı” oldu. Bazı milletvekilleri, Kılıçdaroğlu’nun “Adayımızın siyasi kimliği olmayacak” açıklamasına atıfla “Adayımız siyasi ve mutlaka CHP’li olmalı. Bu salonda bile aday olabilecek en az 10 isim var” dedi. Kılıçdaroğlu, araya girerek “Bu konuyu daha ileriki günlerde ele alacağız. Soğuk kanlılıkla süreci götüreceğiz. Acele etmeyeceğiz” diyerek tartışmayı bitirdi. 

 

 

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