Kılıçdaroğlu: Can Dündar'a silahlı saldırıda azmettiricinin kim olduğunu biliyoruz

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Can Dündar’a yönelik silahlı saldırıya ilişkin, “Biz kimlerin azmettirdiğini iyi biliyoruz. Devletin tepesinde kin söylemleri olmaz. Eğer devletin tepesinde kin söylemi olursa o ülkenin kurtuluşu başka şekillerde olur" dedi.

Genel Merkez’de Belediye Başkanları ile bir araya gelen Kılıçdaroğlu, Can Dündar’a yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı hakkında değerlendirmelerde bulundu. “İstanbul’un göbeğinde, Adliye önünde bir gazeteci kurşunlandı” diyen Kılıçdaroğlu, “Yargılanan iki gazeteci mahkemeye gidip savunmalarını yapıyorlar, karar çıkmadan önlerine birileri çıkıyor ve onları kurşunluyor. Bu adalet sarayının önünde oluyor. Bunu kabul etmek mümkün değil. Soru şu Türkiye’yi bu hale kim getirdi ve Türkiye’yi kimler yönetiyor? Saldırıya uğrayan gazeteci arkadaşımız, ‘kim olduğunu bilmiyoruz ama kimlerin cesaretlendirdiğini biliyoruz’ diyor. Biz de kimlerin azmettirdiğini iyi biliyoruz. Devletin tepesinde kin söylemleri olmaz. Eğer devletin tepesinde kin söylemi olursa o ülkenin kurtuluşu başka şekillerde olur. Böyle bir tabloyu 21. yüzyıl Türkiye’si hak etmiyor. Bu olaydan daha birkaç ay önce bir mafya lideri çıktı Rize’de miting düzenledi. ‘Oluk gibi kan akacak’ dedi. Tutuklandı mı hayır? Gözaltına alındı mı hayır? El üstünde tutuldu mu evet. Nasıl bir ülkede yaşıyoruz?” diye konuştu.

Can Dündar ve Erdem Gül’ün doğru haber yaptığı için tutuklandığını savunan Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

“Anayasa Mahkemesi kararıyla serbest bırakıldılar. Bir kişi çıktı, ‘bunlardan intikam alacam’ dedi. ‘Bunlar vatan hainidir’ dedi. Bu kadar açık bu kadar net intikam söylemi yaptı. Vatan haini doğru haber yapmak değildir. Vatan haini; Müslüman’ı Müslüman’dan kırdırmak için oraya silah gönderendir. Vatan haini; silahlı devlet örgütlerine yardım ve yataklık yapanlardır. Bunlar terör örgütlerine yardım ve yataklık yapıyorlar. Valilere seslenip sakın onlara dokunmayın diyen vatan haini değil midir? Polis, asker müdahale etmek istiyor ama Vali, ‘hayır müdahale etmeyin Ankara’dan talimat geldi’ diyor.”