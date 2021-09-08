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Kılıçdaroğlu: Can çekişen tarımımızı ve çiftçimizi bitirmeye yeminli bir Erdoğan var!

"Bakın bu konu şimdi çok ilginizi çekmeyecek belki ama ileride çocuklarımızın en önemli konusu toprağımız, suyumuz, enerjimiz, çiftçimiz olacak"

08 Eylül 2021 12:09

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Saray, hububat ve bakliyat ithalatında gümrük vergilerini sıfırladı. Can çekişen tarımımızı ve çiftçimizi bitirmeye yeminli bir Erdoğan var!" değerlendirmesini yaptı. 

Kılıçdaroğlu, "Bakın bu konu şimdi çok ilginizi çekmeyecek belki ama ileride çocuklarımızın en önemli konusu toprağımız, suyumuz, enerjimiz, çiftçimiz olacak. İklim ve tarım en öncelikli reform konularımız arasında. Evlatlarımıza ithal ürün cenneti; bereketsiz, çorak bir Türkiye bırakmayacağız." ifadesini kullandı. 

TIKLAYIN | Hububat ve bakliyatta gümrük vergisi sıfırlandı

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