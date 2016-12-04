Kılıçdaroğlu: Çaldıklarını bozdursalar Türkiye’de dolar sorunu olmaz!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, doların önlenemeyen yükselişine ilişkin olarak “ Aldıkları rüşveti bozdursalar vallahi ekonomideki kriz biter. Yolsuzluğu, çaldıkları dolarları, avroları bozdursalar Türkiye’de dolar sorunu olmaz” dedi.

ANKA’nın haberine göre, Kılıçdaroğlu, hemşehri dernek ve federasyonlarının Ankara’da ortaklaşa düzenlediği “Büyük Anadolu Buluşması”na katıldı.

Ankara Arena Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen buluşmada kısa bir konuşma Kılıçdaroğlu, “Anadolu taşımız, toprağımız, atamız, annemiz, babamız, mezarımızdır. Anadolu bu kadar değerlidir. Büyük sorunlar yaşıyoruz, hepimizin kafasında kaygılar var, ülkeyi düşünen her vatandaş gibi ama hiç kimse şundan endişe etmesin, Mustafa Kemal ve arkadaşları nasıl Anadolu’nun, Trakya’nın bağımsızlığı ve özgürlüğü için mücadele ettilerse ben dahil bütün arkadaşlarım, bütün Anadolu Kuvayı Milliye ruhuyla aynı mücadeleyi yeniden yapacağız” dedi.

"El kaldırıp indirmeyle rejim değişmez"

Kılıçdaroğlu, “Sanıyorlar ki el kaldırıp indirmekle rejim değişecek. El kaldırıp indirmeyle rejim değişmez. Bizim rejimimiz, yani cumhuriyet, cumhuriyetin kuruluşu el kaldırıp indirmeyle olmadı. Anadolu’nun, Trakya’nın sınırları birileri tarafından çizilmedi. Her metrekaresinde bu ülkenin insanlarının acısı, kanı, gözyaşı vardır, şehitlerimiz, gazilerimiz vardır. Onlar bize yaşanacak bir Türkiye bıraktılar, biz de evlatlarımıza yaşanacak bir Türkiye bırakacağız, bunun sözünü veriyoruz” diye konuştu.

"Oğlum, dolarları bozdur desene"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Yastık altındaki dövizleri bozdurun” sözleriyle ilgili de konuşan Kılıçdaroğlu, şunları dedi:

“Ekonomide kriz var’ diyorlar, çağrı yapıyorlar. Ben on binlerce kişiye sesleniyorum, yastığının altında dolar saklayan vatandaşlar bir el kaldırın da bakalım kaç kişi var? Yahu siz millette para mı bıraktınız Allah aşkına. Milletin çoluk-çocuğu işsiz. Milletin aklıyla oynuyorlar. Eğer siz dolar bozduracak adam arıyorsanız o ayakkabı kutularına dolar istif eden adama söyleyeceksiniz. Hani telefon ediyordu ya, ‘Oğlum, dolarları bozdurdun mu’ diyor, ‘Hayır babacığım, az miktarda kaldı’, ‘Ne kadar kaldı’, ‘30 milyon avro, 40 milyon avro kaldı’. Niye ona demiyorsun, ‘Oğlum şu dolarları, avroları bozdur’ diye. Dönüp millete soruyorsun, milletin cebinde bırak doları Türk lirası kalmadı."

"Rüşveti bozdursunlar"

Şimdi korkarım ekonomik krizin faturasını da size çıkaracaklar, ‘Niye dolarları bozdurmadınız, ekonomik kriz geldi’ diye. Aldıkları rüşveti bozdursalar vallahi ekonomideki kriz biter. Yolsuzluğu, çaldıkları dolarları, avroları bozdursalar Türkiye’de dolar sorunu olmaz.”