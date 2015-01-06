Kılıçdaroğlu: Çaldığınız her kuruşun hesabını vereceksiniz

CHP lideri Kemal Kılıçadaroğlu, karara sert tepki göstererek, “Suçsuz olan şerefli adamların, hesap verme korkusu olmaz! Yüce Divan’a gidilmemesi yolsuzluğun bizzat kabulünden başka bir şey değildir! Halkı makaraya aldığınızı sanıp, yalanlarınızın aklandığına inanmayı aklınızdan geçirmeyin. Çaldığınız her kuruşun hesabını vereceksiniz!” dedi.

CHP’li komisyon üyeleriyle birlikte basın toplantısı düzenleyen Grup Başkanvekili Levent Gök, Türkiye siyasetinde yaşanan “kara günün” uzun yıllar temizlenemeyeceğini söyledi. Gök, “Siz en sıradan bir vatandaşa siz ‘mahkemede gidin hakkınızı arayın orada çıkan sonuca razı olun’ diyeceksiniz, yolsuzluklarla ilgili iddialar karşısında ‘biz mahkemeye güvenmiyoruz ki’ diyeceksiniz. Bir iktidar partisi, ‘biz güvenmiyoruz’ deme noktasına gelmişse siz bu devleti yönetemezsiniz. AYM’nin yapısını siz kurdunuz. Biz o zaman itiraz ettiğimiz zaman yargıyı bağımsız kılıyoruz dediniz. Ne oldu? Dört yıl önce kurduğunuz bir yapıdır AYM. Neden korkuyorsunuz?” dedi.

Gök, komisyon üyeleriyle düzenlediği basın toplantısında, “Türkiye siyaseti için kara bir gün yaşandığını” vurguladı. Kararın bu yönde çıkacağının aslında iki hafta önce, oylamanın ertelenmesiyle belli olduğunu belirten Gök, AKP’nin yaptığı tahribatın uzun yıllar giderilemeyeceğini ifade etti. Gök, şöyle konuştu: “AKP’nin sayısal çoğunluğuyla bakanlara aslında aklanma fırsatı verilmemiştir. Her birinin ayrı ayrı mahkemede hesaplaşmak istiyorum, orada yargılanmak istiyorum, kamuoyunun önünde ‘aklanmak istiyorum’ demeleri gerekirken, AKP’liler çoğunluk oylarıyla bakanların mahkeme önünde aklanma fırsatını da kendi ellerinden almıştır. Konu kesinleşmemiştir. Komisyonun bu kararıyla bakanlar aklanmış değildir. Bu konu TBMM’nin önüne gelecektir. İşte o zaman kendisini namus timsali gösteren, kimi zaman ağlayan, o bakanları o vekilleri göreceğiz. Hepsinin vicdanlarına nasıl hakim olduklarını göreceğiz. Kimin talimat verdiğini göreceğiz.”

Kılıçdaroğlu: Hesap vereceksiniz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçadaroğlu da karara Twitter üzerinden sert tepki göstererek, “Suçsuz olan şerefli adamların, hesap verme korkusu olmaz! Yüce Divan’a gidilmemesi yolsuzluğun bizzat kabulünden başka bir şey değildir! Halkı makaraya aldığınızı sanıp, yalanlarınızın aklandığına inanmayı aklınızdan geçirmeyin. Çaldığınız her kuruşun hesabını vereceksiniz!” dedi.

MHP: Çok kötü bir örnek

Soruşturma Komisyonu üyesi MHP’li Mesut Dedeoğlu, “Bugün TBMM’nin yaşamaması gereken, vicdanların sızladığı bir gün” dedi. Dört bakanın mahkemelerden kaçırıldığını kaydeden Dedeoğlu, siyasetin hukuka müdahale ettiğini belirterek, “TBMM gelecek nesillere çok kötü bir örnek gösterdi” dedi. Dedeoğlu, “Kabul edenler-etmeyenler felsefesiyle, parmak çoğunluğuyla bu kararın alınmaması gerekirdi.” dedi. AKP’li üyelerin Yüce Divana gitmeme kararında “toplanan delillerin hukuka aykırı” olduğu savunduğunu ifade eden Dedeoğlu, şunları dile getirdi: “Somut delil başka ne olabilir. Bunların tamamını yok hükmünde sayarak; Deliller hukuksuz bir şekilde toplandı bunlar geçersizdir’ savunmasını yaptılar. İçerideki 9 AKP’li milletvekili 4 bakanın avukatlığını yaptılar. Vicdanlar yara almıştır. 17-25 Aralık konusunda hükümet hukuka müdahale etmiştir.” Dedeoğlu, MHP’nin anayasal haklarını kullanarak dört bakanın Yüce Divana gitmeleri konusunda çalışacağını belirterek, “Gönüllerde, vicdanlarda hiçbir zaman aklanmayacaklar, hiçbir zaman rahat bir uyku uyuyamayacaklar” dedi. Dedeoğlu, AKP’nin bakanlara Yüce Divana göndermeme kararının altında “Bunun ucu başkanlarına dayanacak, işin rengi değişecek” endişesi yattığını ifade etti.

HDP: Genel Kurul’da Yüce Divan diyeceğiz

Soruşturma Komisyonu’ndan çekildiği için oy kullanamayan HDP’li Bengi Yıldız da, Genel Kurul’da yapılacak oylamada, bakanlar hakkında “Yüce Divan’a gönderilsinler” yönünde oy kullanacağını açıkladı.