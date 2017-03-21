Kılıçdaroğlu: ByLock kullanan vekillerin listesi açıklansın; acaba Gülen hâlâ bunların üzerinde etkili mi?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “ByLock kullanan vekillerin listesini açıklasınlar. Acaba Gülen hâlâ bunların üzerinde etkili mi?” dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, referandum gezileri kapsamında Ordu'da dün bir dizi temasta bulundu. İş dünyasından isimlerle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, özel bir çay fabrikasını ziyaret etti, ardından kamyoncuların sorunlarını dinledi. Ordu'ya giderken uçakta Sözcü'den Başak Kaya'nın sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın “Tek adam diyenler Gazi Mustafa Kemal'e hakaret ediyor” sözlerine şöyle yanıt verdi:

"Atatürk tek adam olmadı. Sivas'ta, Erzurum'da tek adam olmadı. 23 Nisan 1920'de de tek adam olmadı. Tek adam rejimi yaratmak istiyorlar; gerekçe olarak da, Atatürk'ü göstermek istiyorlar. Önce tarihi okusunlar."

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:

Bana saldıracaklarına vatandaşa ‘Evet'i anlatsınlar. Benim bir oyum var. ‘Evet'i anlatmakta zorlanınca, benimle kavga etmek istiyorlar. Bunlardan millet de bıktı. Kavga etmeyeceğim. Kendilerine TV'de tartışma önerdim. Cesaret edip gelemiyorlar.

“Sonu belirsiz macera”

Bugün yargının bağımsızlığı konusunda ciddi sorun var. 2.5 yıldır da fiili başkanlık sistemi var. ‘Hayır' çıkınca fiili başkanlıktan vazgeçme tablosu da ortaya çıkacak. Yargı, kendi alanına, siyasi partiler kendi alanına çekilmiş olacak.

‘EVET' çıkarsa Türkiye sonu belirsiz bir maceranın içine girer. Libya, Romanya, Suriye, Irak'taki gibi… Bu ülkelerin tamamı bölündü. Türkiye büyük bir riskle karşı karşıya kalır. Yurtseverlik zamanı gelmiştir. Cumhuriyetimiz sokakta kurulmadı, birileri bize ikram etmedi. Niye rejimi değiştiriyoruz?

“Atamaları kim yaptı?"

FETÖ'nün siyasi ayağının ortaya çıkması için ByLock listelerinin açıklanması lazım. Cumhurbaşkanı yaverinden üniversite rektörüne kadar bu atamaları kim yaptı? Kaç milletvekili var ByLock kullanan? Bu listeler iktidarın elinde ve açıklaması lazım. Atama kararlarında kimin imzası varsa, o işin siyasi ayağı… Acaba Gülen hâlâ bunlar üzerinde etkili mi? Terör örgütü üyelerini gizlemek de suçtur.

FETÖ'cü albayları ordunun içinde daha üst kademelere taşımak için erken emekliliği kim önerdi? Tasarı, Bakanlar Kurulu'nda görüşülürken, TBMM'ye gelirken, olumlu oy verenler siyasi ayaktır. Gülen örgütüne parasal kaynağı kimler aktardı, açılışına kimler izin verdi?

Kılıçdaroğlu, fındık fabrikasında çalışan işçileri de unutmadı. Kadın işçilerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

“İş çevreleri endişeli”

Referandum sürecinde devletin bütün imkanlarını, forsunu, arabalarını, uçaklarını kullanılıyorlar. Her tarafa paralar saçılıyor. Bunun faturasını vatandaşa kesecekler. Döviz rezervleri azalıyor. Borçların fazla olması daha ciddi bir ekonomik krizle karşı karşıya olabileceğimizi gösteriyor.

HOLLANDA ve Almanya'yla yaşanan gerginlikler referandum sonucunu etkilemez. Tam tersine oradaki Türkler bu çatışmadan rahatsız. ‘Hayır' çıkınca bunun birden fazla olumlu sonucu var. Demokrasi kültürü ve siyaset sağlıklı bir zemine oturacak. Parlamenter sistemin daha sağlıklı çalışması için bir anayasa değişikliğine zemin hazırlayacak. Hukukun üstünlüğü kavramı yerini bulacak. Cumhurbaşkanı, başbakan anayasal konumuna çekilecek.