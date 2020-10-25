Kılıçdaroğlu: Bütüncül bir muhtarlık kanununa ihtiyacımız var, muhtarlara bütçe de sağlanmalı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bütüncül bir muhtarlık kanununa ihtiyaç olduğunu belirtti.

Kılıçdaroğlu, kadın muhtarlar toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu'nun "Seçimle gelen kadın muhtarlar birlikte olmak benim için bir onur. Eğer demokrasiden söz ediyorsak, bu topraklarda yapılan ilk seçim muhtar seçimidir. Muhtarlık demokrasinin yıldızı olarak parlamış ve bugüne gelmiştir." dedi.

Kılıçdaroğlu, "Bütüncül bir muhtarlık kanununa ihtiyacımız var. 82 ayrı kanunda muhtarın adı geçiyor. Böylece muhtar eline kanunu aldığında görevi, yetkisi, kamu bağlantısı nedir belli olur. Birleşik oy pusulası neden muhtarlarda yok? Küçük kâğıtları yazıyor, rakipler bazen kâğıtlar topluyor. Seçimse seçim. Çıkar muhtar adayları, vatandaş mührünü basar. Neden muhtarlık evi yok? Resmî bir daire...Muhtarın da bir yardımcısı olmalı. Muhtarlığın bütçesi neden yok? Emlak Vergisi’nden karşılanabilir. Sizin muhtarlık alanınızla ilgili olarak belediye meclisinde bir konu görüşülecekse toplantıya katılıp konuşma ve oy kullanma hakkına sahip olmalısınız." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, "Muhtar kamu kurumu olarak tanımlanmıyor, neden? Neden itiraz etmiyorsunuz? Belediyeyle proje yapılamıyor, çünkü kanun engel. Bunun kalkması lazım. Muhtarlık kurumunun kamu kurumu olarak yasalara geçmeli. Türkiye Muhtarlar Birliği kurulmalı yasal olarak. Zor koşullardan geçiyoruz. Hep birlikte pandemiyi atlatırız. Kadınlar demokratik açıdan ihmal edildi. Mücadele edilmeli..." ifadesini kullandı.