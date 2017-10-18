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Kılıçdaroğlu: Bütün dualarımız Deniz beyle beraber

Aliye ULUSOY-Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,(DHA) - CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu," Hekim arkadaşlar ellerinden gelen çabayı gösteriyorlar

18 Ekim 2017 00:10

Aliye ULUSOY-Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,(DHA) - CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,\" Hekim arkadaşlar ellerinden gelen çabayı gösteriyorlar. Bütün dualarımız Deniz beyle beraber\" dedi. 
Eski CHP Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal\'ın Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi\'ndeki tedavisi sürüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Baykal\'ın tedavi gördüğü İbn-i Sina Hastanesi\'nin bahçesinde Baykal\'ın durumuna ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu. Deniz Baykal\'ın tedavi gördüğü hastaneyi ziyaret eden ve bilgi alan  Kılıçdaroğlu, \"Hekim arkadaşlar ellerinden gelen çabayı gösteriyorlar. Bütün dualarımız Deniz beyle beraber\" ifadelerini kullandı. 

\"NÖBETLEŞE SAYIN BAYKAL\'IN VE AİLESİNİN YANINDAYIZ\"
CHP milletvekili Barış Yarkadaş, nöbetleşe Deniz Baykal\'ın ve  ailesinin yanında olacaklarını kaydetti.  Yarkadaş yaptığı açıklamada \" Milletvekili arkadaşlarımız Sayın Baykal\'ı hastanede yalnız bırakmıyor. Meclis çalışmalarını da aksatmamak amacıyla nöbetleşe olarak sürekli sayın Baykal\'ın ve ailesinin yanındayız. Az öncede Meclis\'te OHAL ve çeşitli tezkerelerin onaylanmasının bitmesinin ardından bir grup milletvekili Sayın Baykal\'ı yeniden ziyarete geldi. Sayın Genel Başkanımızda yukarıda , ailesiyle görüşüyor, doktorlarından da bilgi alıyor. Yaklaşık 50 milletvekili arkadaşımızla buradan ayrıldıktan sonra diğer arkadaşlarımız gece nöbetini devralmaya gelecekler\" diye konuştu. 
 

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