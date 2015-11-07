Kılıçdaroğlu: Bunlar sözde CHP'li, tamamını partiden temizleyeceğim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 1 Kasım seçimlerine ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede, “Bütün bu olaylara karşı hak ettiğimiz ya da beklediğimiz yere gelemiyorsak oturup ciddi ciddi öz eleştiri yapmamız gerekiyor” açıklamasında bulundu.

“Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in silahlı saldırıya uğradığı” iddialarını yalanlayan Kılıçdaroğlu, “Belediye başkanımıza yönelik olarak son derece çirkin iftiralar var. Anlamak mümkün değil. Bunlar da sözde CHP'li. Size sözüm söz, onların tamamını temizleyeceğim” dedi. Ankara’da CHP’li iki belediye olan Çankaya ve Yenimahalle belediye başkanlarına destek veren Kılıçdaroğlu, “Çankaya Belediye Başkanımız, Yenimahalle Belediye Başkanımız açık ve net söylüyorum. Ankara'daki en iyi belediye başkanları. Hiçbir belediye başkanı bu iki belediye başkanımızın eline su dökemez” diye konuştu.



DHA’da yer alan habere göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'daki Yaşar Kemal Parkı'nın açılışına katıldı. Açılışta konuşan Kılıçdaroğlu, 1 Kasım seçiminin ardından öz eleştiri yapacaklarını kaydederek, "Şimdi Türkiye, yeni bir sürecin içinde. Bu süreçte hepimize düşen bir görev var. Şunu hiçkimsenin unutmasını istemem. Eğer bir siyasal parti sorunların kaynağı olmuşsa o siyasal partinin bu ülkede sorun çözme yeteneği bitmiştir. Eğer bir siyasal parti, dünyada meşruiyeti tartışılan bir konuma gelmişse o siyasal partinin Türkiye'ye verebileceği fazla bir şey yoktur. Hepimizin bunu görmesi lazım. Elbette öz eleştiri yapacağız. Bütün bu olaylara karşı hak ettiğimiz ya da beklediğimiz yere gelemiyorsak oturup ciddi ciddi öz eleştiri yapmamız gerekiyor. Neden ve hangi gerekçeyle?" dedi.

"Daha parlamento açilmadi, ilk baski medya üzerine geliyor"



Medya üzerinde baskı olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Bir seçim yaşadık. Daha milletvekilleri yemin etmedi, parlamento açılmadı. İlk baskı medya üzerine geliyor. Çıkıp şunu rahatlıkla televizyon ekranlarında söyleyebiliyorlar. Falan gazetenin sahibi artık o gazeteyi yönetemez, diyorlar. O gazeteyi biz yöneteceğiz, diyorlar. Ne demek siz yöneteceksiniz? Hani mülkiyet hakkı kutsaldı? Hani kimseye müdahale edilmeyecekti? Hani barışı ve özgürlüğü getirecektik? Daha yemin töreni başlamadan bunlar oluyorsa oturup hepimizin yeniden düşünmesi gerekiyor" diye konuştu.

"Davutoğlu'na bir çağrida bulundum, tik yok"



CHP Lideri Kılıçdaroğlu, "'Şu yazarları atın, bunlar yazı yazmasınlar; diğer yazarlar da lütfettiği için şimdilik kalabilirler' diyor. Sayın Davutoğlu'na bir çağrıda bulundum. Siz bu düşüncelere katılıyor musunuz? Şu ana kadar tık yok ama bunu sürdüreceğim. Siz bu düşüncelere katılıyor musunuz katılmıyor musunuz? Demokrasi, özgürlük demek kolay. Birlikte yaşamak demek de kolay. Her düşünceye saygı demek de kolay. Zor olanı bunu hayata geçirmek" ifadelerini kullandı.

"Bunlar sözde CHP'li"



Kılıçdaroğlu, "Çankaya Belediye Başkanımız, Yenimahalle Belediye Başkanımız açık ve net söylüyorum. Ankara'daki en iyi belediye başkanları. Hiçbir belediye başkanı bu iki belediye başkanımızın eline su dökemez. Eğer burası diğer partinin belediye başkanlarının elinde olsaydı bu 16 dönümlük yere gökdelen dikerlerdi. Bunu hazmedemeyenler var. Belediye başkanımıza yönelik olarak son derece çirkin iftiralar var. Anlamak mümkün değil. Bunlar da sözde CHP'li. Size sözüm söz, onların tamamını temizleyeceğim. Biz neyle uğraşıyoruz, onlar neyle uğraşıyorlar. Bizim derdimiz Türkiye, onların derdi nasıl ihale alabilirim. Nasıl? 'Ben CHP'liyim'. Yok kardeşim öyle bir şey. Ona asla izin vermeyeceğiz" şeklinde konuştu.

"Çağrimizi kabul ediyorlarsa bize destek versinler"



Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yanlışa, baskılara karşı direneceğiz. Her şeyi yapabileceklerini sanıyorlar. Demokrasilerde hiç kimse her şeyi yapamaz. Bu toplumu ayrıştırmaya, kutuplaşmaya götürür. O zaman bu ülkenin bütün aydınlarına, bütün demokratlarına açıkça çağrımızdır. Baskıya ve zulme karşı biz direneceğiz. Medya üzerinde kurulmak istenen baskılara da direneceğiz. Eğer bizim çağrımızı kabul ediyorlarsa bize destek versinler. Bu ülkenin aydınlarının sorumluluğu vardır"



"Çöken iki siyasal partinin bize yüklediği sorumluluğun bilincindeyiz"



1 Kasım seçimiyle iki partinin çöktüğünü öne süren Kılıçdaroğlu, bu durumun kendilerine sorumluluk yüklediğini belirterek "Biz kendi sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Seçim sonrası sorumluluğumuzun daha da arttığının bilincindeyiz. Çöken iki siyasal partinin bize yüklediği sorumluluğun da bilincindeyiz. Biz o partilere oy veren veya kızıp oy vermeyen bütün yurttaşlarıma sesleniyorum. Güzel, huzur içinde yaşayacağınız, baskılardan uzak bir Türkiye istiyorsunuz siz. Bunu sağlamak hepimizin ortak görevi olmalı. Biz bunu yapmak zorundayız. Seçimler sırasında özellikle gençlere ve kadınlara seslendim. Bizim yapmamız gereken o duyarlılıklarımızı korumak ve çalışmaktır. Bunu yapabildiğimiz ölçüde başarıyı yakalarız. Sizden sadece destek istiyorum" dedi.