Kılıçdaroğlu: Bugün demokrasi ayıbının, mühürsüz seçimin yıldönümü

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu İzmir'de Eğitim ve Adalet Toplantısı'nda konuştu. Kılıçdaroğlu konuşmasında, 16 nisan 2017'de Anayasa değişikliği için yapılan referanduma atıfta bulunarak, "Bugün demokrasi ayıbının, mühürsüz seçimin yıldönümü" dedi.

16 Nisan "Önümüzdeki süreçte çok daha hazırlıklı sandıklara gideceğiz ve cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandıracağız. Bu konuda en ufak bir şüphem yok. Kuvayı Milliye hareketinde olduğu gibi siyasal düşüncelerimizi bir tarafa bırakacağız. Demokrasiden yana olanları kucaklayarak ve işbirliği yaparak bu süreci aşacağız, aşmakta kararlıyız. Bu ülkeye demokrasiyi özgür irademizle tekrar getireceğiz" diye konuştu.

"Bir ülkeyi geride bırakmak istiyorsanız işgal etmeye gerek yok, yapacağınız eğitim sistemini bozmak" diyen Kılıçdaroğlu, "Eğitim sistemini allak bullak ederseniz o ülkeyi geri bırakırsınız. Eğitim üzerinde bu kadar oynanmasının arkasındaki oyunları çok iyi bilmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

Eğitimdeki fırsat eşitliğinin önemine değinen CHP lideri, "Fırsat eşitliği içinde Aziz Sancar'ı da yetiştirdik, Çoban Sülü'yü de yetiştirdik. Onlar eğitimle bir yerlere geldiler. Şimdi bu sınıf atlama süreci köreltiliyor. Eğitim farklı mecralara taşınıyor. Eğitimi bir partiye militan yetiştirmek için kodlarsanız ülkenin geleceğini ateşe atmış olursunuz" dedi.

"Öğretmene hakkı olanı vereceksin"

Kılıçdaroğlu, "Öğretmene destek lafla olmuyor arkadaşlar. Öğretmen başımızın tacı diyorsun, ay başını nasıl getireceğini düşünmesin. Herkese az para verebilirsiniz ama öğretmene hakkı olanı vereceksin, onuru ile gezecek. Okul aile birliklerimiz var, okulun sorunlarını çözmek amacıyla kurulur. Bütün okul aile birliklerini yasal statüye kavuşturacağız. Müdür ile birlikte hakları olacak. Her okulun bütçesi olacak. Okulun yönetimi cam kırıldı, masa kırıldı diye özel bir para arayışına girmeyecek. Öğretmen atamaları liyakat esasına göre yapılmalıdır. Liyakatsız atamada huzursuzluk çıkar. Organize sanayi bölgelerinde , meslek liseleri kuracağız. Okulların yönetimini, okul yönetimleri ve OSB yönetimi tarafından yapılacak. Masraflar, gereksinimler OSB yönetimi tarafından karşılanacak. 3. sınıftan itibaren kendi alanlarında staja başlayacaklar. Okul bitince işleri hazır olacak, buna iş garantili eğitim denir." dedi.

'Bilim dünyasında olağanüstü hızlı değişimler var' diyen Kılıçdaroğlu, "İnsanoğlu tekerleği bulana kadar 3 milyon yıl geçmiş. Bugün her an yeni bir buluş var. Siz bu hızı yakalayamazsanız geri düşersiniz. 5 temel sorunumuz var. Dış politikada sorun yaşıyoruz, ekonomide sorun yaşıyoruz. İktidar tefeciye esir olmuş durumda. Toplumsal barışı sağlamalıyız, her gün şehit haberleri geliyor. Birlikte yaşamayı öğrenmeliyiz. Bir beşinci sorun var ki bu temel sorundur. Eğitim. Sordum arkadaşlara MEB'e haber verdiniz mi diye. Evet haber verdik dediler. Ama kimse gelmedi. Bu da o bakanlığın farklı düşünceye bakmadığını gösterir. Baskı altında olduğunu gösterir." şeklinde konuştu.