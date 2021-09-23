Kılıçdaroğlu: Bugün bir kez daha anlaşıldı ki, Merkez Bankası Başkanı da Erdoğan’dır, milletin parasını pul eden herkes hesap verecek!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası'nın faiz kararına ilişkin olarak, "Bugün bir kez daha anlaşıldı ki, Merkez Bankası Başkanı da Erdoğan’dır. Ama unutmayın, milletin parasını pul eden herkes hesap verecek!" yorumunu yaptı.

Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Erdoğan, 'Ben ekonomistim' diye diye aldığın kararlarla ülkeyi bugün daha da fakirleştirdin. Milleti faturasını ödeyemez hale getirirken, yine yandaşlarını zengin ettin! Sevgili halkım unutmayın; Erdoğan sebep, hayat pahalılığı ve ödenemeyen faturalar sonuçtur! Bir sözüm de Merkez Bankası Başkanı’na! Onuru olan bir bürokrat, akıl dışı bu emir karşısında, istifasını verir ve giderdi. Bugün bir kez daha anlaşıldı ki, Merkez Bankası Başkanı da Erdoğan’dır. Ama unutmayın, milletin parasını pul eden herkes hesap verecek!" ifadesini kullandı.