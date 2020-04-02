Kılıçdaroğlu: Bu süreçte işten çıkarma sınırlandırılmalı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DİSK, Türk-İş ve Hak-İş genel başkanları ile videokonferans yöntemiyle gerçekleştirdiği toplantıda, "İşten çıkarmanın bir şekilde sınırlandırılması gerekiyor. Bu süreçte kimsenin aşından, işinden olmaması lazım" dedi.

Kılıçdaroğlu, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Osman Yıldız ile videokonferans yöntemiyle toplantı gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele ve işçi haklarının görüşüldüğü toplantıda, ortak bildiriye imza atan konfederasyonları tebrik etti.

Kılıçdaroğlu, ''Türk-iş, Hak-iş ve DİSK'in bir araya gelmesi ve bu salgın hastalık dolayısıyla ortak bir bildiri yayımlamaları hem bugün için hem gelecek açısından hem de demokrasi açısından çok önemli. Bu açıdan 3 değerli başkanı da yürekten kutluyorum. Ortak hareket etmek en azından emeğiyle ile geçinenlerin ve alın teriyle geçinenlerin haklarını savunmak sizin göreviniz. Bu konuda bir birlik sağlamanız Türkiye için de demokrasi için de çok değerli. Bu açıdan öncelikle sizleri yürekten kutluyorum'' diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, geçici olarak kapatılan iş yerlerinde çalışan işçilerin olduğunu ve buralarda çalışan yüz binlerce işçinin şu anda evinde olduğunu ifade ederek, ''Siz kendi ortak bildirinizde bir şeye ortak vurgu yapmışsınız 'işten çıkarma yasaklansın' diye. İşten çıkarmanın bir şekilde sınırlandırılması gerekiyor, bu süreçte kimsenin aşından, işinden olmaması lazım. Bu bağlamda biz de sizlere her türlü desteği veriyoruz; işsiz olanların bir kısmı maalesef sigortalı bir kısmı sigortasız. Ama bu süreçte sigortalı mıydı sigortasız mıydı diye bir ayrım yapmaksızın herkesin bir gelir güvencesine kavuşması lazım. Bu konuda da işsizlik sigortası fonunun harekete geçirilmesi lazım'' ifadesini kullandı.