Kılıçdaroğlu: Bu seçimi tanımıyoruz!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, referandumda Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) verdiği “mühürsüz oyların da geçerli olacağı” kararının milli iradeye darbe olduğunu söyleyerek, “Bu seçimi tanımıyoruz, tanımayacağız” dedi. Kılıçdaroğlu, halkın iradesine saygı duyulması gerektiğini belirtirken seçimin tekrarlanması çağrısında bulundu.

Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı paylaşımlar şöyle:

OHAL koşullarında, baskılara rağmen milletimiz sandıklara gidip, ülkesinin geleceğine sahip çıkmıştır. Bunun için herkese teşekkür ediyorum.

16 Nisan'da hükümet ve YSK iş birliğinde milli iradeye darbe yapılmıştır! Her oyun peşine düşecek, tüm usulsüzlüklerin hesabını soracağız!

YSK'nın mühürsüz oyları geçerli sayması, sandıktan "HAYIR" çıktığının açık kanıtıdır! Adalet yerini bulana kadar durmayacağız!

Tarihin "mühürsüz seçim" olarak yazacağı bu seçimi tanımıyoruz, tanımayacağız! Halkın iradesine saygı duyulmalı ve seçim tekrarlanmalıdır!

CHP, YSK'ya başvurdu

CHP 16 Nisan referandumunun iptal edilmesi için resmen YSK'ya başvurmuştu.

Ankara'da başvuruyu yaptıktan sonra gazetecilere bir açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, mühürsüz zarfların mühürlülerden ayrılmadığını, dolayısıyla kaç mühürsüz oy kullanıldığının tespit edilemez olduğunu söyledi.

Tezcan, "Yapılması gereken tek şey seçimin iptal edilmesidir" dedi.

"Bu bir oy hırsızlığı organizasyonudur, bu bir milli irade hırsızlığıdır" diyen Tezcan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mühürsüz oy pusulalarına daha sonra sandık başkanları mühür vurduğu gibi, aradan geçen iki günde ilçe seçim bürolarında saklanan oy torbalarına ne derece müdahale edildiğini bilmiyoruz. Müdahale edildiğinden şüphe duymuyoruz" dedi.

Meclis'te gündem "mühürsüz oylar"

CHP ve HDP'nin bugün Meclis'te yaptıkları grup toplantılarında da gündem mühürsüz oylardı. CHP, kanunların Yüksek Seçim Kurulu'na takdir yetkisi bırakmadığını, buna rağmen YSK'nın bu oyları geçerli saymasının referandumun meşruiyetini tartışmalı hale getirdiğini vurguluyor. HDP ise "YSK'nın mühürsüz oy pusulalarını kabul etmesi seçime darbe" görüşünde.

Meclis'te partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada mühürsüz zarflarla ilgili kanunu hatırlatan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "'Geçersizdir' diyor. 'Geçersiz olabilir' demiyor. Takdir hakkı vermiyor" dedi.

YSK'nın kanuna rağmen bu oyları geçerli saydığını söyleyen Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunu diyen Türkiye Büyük Millet Meclisi. Siz kimsiniz de kendinizi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üzerinde görüyorsunuz?"

Kılıçdaroğlu, "YSK yasaları çiğnemiştir. YSK üzerine düşen görevi yapmamıştır. YSK gücünü halktan, hukukun üstünlüğünden, Anayasa'dan değil, belli bir siyasi otoriteden almaktadır. Belli bir siyasi otoriteden alınan güç güç değildir, demokrasiye ihanettir" ifadelerini de kullandı.

"24 milyon oyun namusu için bugün YSK'ya başvuracaklarını" söyleyen Kılıçdaroğlu, "Bu seçimin mühürü yok milli irade tecelli etmemiş sabote edilmiştir...Bu seçimin adı mühürsüz seçimdir" dedi.

HDP: Referandum şaibeli

Halkların Demokratik Partisi (HDP) sözcüsü Osman Baydemir ise Meclis'te HDP Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) mühürsüz zarfları geçerli oy olarak kabul etmesiyle ilgili konuştu.

Referandumun "şaibeli" olduğunu söyleyen Osman Baydemir "Milyonlarca zarf ve oy mühürsüz kullanılmıştır. YSK'nın mühürsüz oy pusulalarını kabul etmesi seçime darbedir" dedi.

Baydemir, Bitlis'in Güroymak ilçesinde Barış ve Demokrasi Partisi'nin (BDP) kazandığı 2014 yerel seçimlerinde, mühürsüz zarflar kullanıldığı gerekçesiyle AKP'nin itirazları sonucu seçimin tekrarlandığını hatırlattı.

Baydemir YSK'ya yönelik olarak "2,5 milyonu bulan mühürsüz oylar için 2014'te aldığın 'geçersiz' kararının aynısını almazsan sen hakem değil tarafsın" dedi.

HDP Sözcüsü, YSK'nın mühürsüz zarfları resmi oy olarak kabul edeceğine ilişkin açıklamasının bir kurul kararına değil, internet sayfasından yayımlanan "2 satırlık yazıya" dayandığını da savundu.

Oy verme sürecindeki "usulsüzlüklerle" de ilgili konuşan Baydemir, HDP'nin 700 tutanağa itiraz ettiğini söyledi.

"Yeni bir Anayasa inşa mücadelesini başlattık"

HDP Sözcüsü Osman Baydemir, "Sadece referanduma giden atmosferde değil, referendum günü de baskı uygulandığını" savundu.

Baydemir, "Birçok ilde sandal kurulu başkanlarımızın üzeri çizildi başka partilerden müşahitler getirildi" dedi ve yurt dışında bazı konsolosluklarda HDP'lilerin müşahit olmalarının engellendiğini öne sürdü.

Halkın "asker ve jandarma gözetiminde oy vermek zorunda kaldığını" söyleyen Baydemir, "Muhtarları çağırıp, devlet memuru yakınlarını KHK yoluyla işten atmakla tehdit ettiler. İnsanlara rızklarıyla şantaj yaptılar" dedi.

Baydemir, "Yeni bir Anayasa inşaa mücadelesini başlattıklarını" da ilan etti.