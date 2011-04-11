Kılıçdaroğlu: Bu listeyi yaparken uykularım kaçıyor

T24 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, aday listesine gelen tepkiler üzerine birçok nitelikli aday adayının içinden aday listesini belirlerken çok zorlandığını ifade ederek "Siz sanıyor musunuz ki ben çok rahat uyuyorum? Bu listeyi yaparken uykularım kaçıyor." dedi.



CHP Parti Meclisi’nde (PM), milletvekili aday listesi için yapılan oylamada Sinan Aygün ve Aydın Ayaydın’a karşı çıkıldı. Mehmet Haberal’ın ise Zonguldak 1. sıradan değil, 2. sıradan aday olması gerektiği ifade edildi. Listelere giremeyen Didem Engin ise salonu terk etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, aday listesine gelen tepkiler üzerine birçok nitelikli aday adayının içinden aday listesini belirlerken çok zorlandığını ifade ederek "Siz sanıyor musunuz ki ben çok rahat uyuyorum? Bu listeyi yaparken uykularım kaçıyor. 4 bin 120 kişi var, içlerinde nitelikli insanlar var ama aday listesi sınırlı" diye konuştu.



Sinan Aygün için oylama yapıldı

PM’de, eski Ankara Ticaret Odası Başkanı Sinan Aygün’ün Ankara 2. bölge 3. sıradan aday gösterilmesi büyük tartışma yarattı. PM üyeleri, sağ görüşlü olduğu, CHP ile bağlantısı olmadığı, ayrıca Ergenekon davası kapsamında yargılamasının sürdüğü için Aygün’ün adaylığına karşı çıktı. Kılıçdaroğlu ise Sinan Aygün’ün arkasında durarak Aygün’ün yurt dışına çıkış yasağının olmadığını, kasasında bulunan 3 milyon doların da iade edildiğini belirtti ve Aygün için oylama yaptırdı. Yapılan oylamada 80 PM üyesinden 38’i Aygün’ün adaylığına karşı çıktı. Ancak Aygün’ün adaylığını kabul edenler için ayrıca bir oylama yapılmadı.

İstanbul 2. bölgeden 4. sıradan aday gösterilen Aydın Ayaydın için de, "Rekabet Kurulu’nda görev yaptığı sırada kuruma sağcıları doldurdu" şeklinde itirazlar geldi. Ancak Ayaydın için oylama yapılmadı.



Haberal'ın sıralamasına karşı çıktılar

Zonguldak 1. sırada yer alan Mehmet Haberal’ın ise sıralamasına karşı çıkılarak, "İkinci sırada olursa daha sürükleyici olur" değerlendirilmesi yapıldı. Ancak itirazlara rağmen Haberal'ın Zonguldak 1. bölgeden aday olacağı haberi geldi.



Binnaz Toprak, Mustafa Balbay'a karşı çıktı

PM üyesi Binnaz Toprak, Ergenekon davası kapsamında tutuklu bulunan Mustafa Balbay’ın CHP’den aday gösterilmesine itiraz etti. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu, "Biz savcılıktan Sayın Balbay’ın milletvekili adayı olmasına engel olmadığına dair belge aldık. Biz, onu o davada tutuklu olması dolayısıyla değil, nitelikleri dolayısıyla aday gösteriyoruz" dedi.



Didem Engin salonu terk etti

Listede olmayan Didem Engin’in de, "Hangi kritere göre milletvekili olunuyor. Bazı kişilere yakın olmak mı gerekiyor. Onun, bunun adamı olmak mı gerekiyor? Sıralamayı beğenmedim. Aileme ve kendime hakaret sayıyorum. Hak ve adalet yok bu listede" dedi. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu, "Didem Hanım, siz yine de kimsenin adamı olmayın" dedi. Bunun üzerine Engin, "Birisinin adamı olsaydım bu listede yer alırdım. İzninizle ben toplantıyı terk etmek istiyorum, bundan sonraki çalışmalara da katılmayacağım" diyerek toplantı salonunu terk etti.



Kılıçdaroğlu: Listeyi yaparken uykularım kaçıyor

Kılıçdaroğlu, birçok nitelikli aday adayının içinden aday listesini belirlerken çok zorlandığını ifade ederek "Siz sanıyor musunuz ki ben çok rahat uyuyorum. Bu listeyi yaparken uykularım kaçıyor. 4 bin 120 kişi var, içlerinde nitelikli insanlar var ama aday listesi sınırlı" diye konuştu.



"Sezgin Tanrıkulu niye Diyarbakır'dan aday değil?"

Toplantıda bazı PM üyeleri, Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu’nun Diyarbakır’dan aday gösterilmemesine de tepkti gösterdi. PM üyesi Mesut Değer, "Biz orada Tanrıkulu ile iş yaparız. Eğer yeğeni AKP’den aday olan Salih Sümer’i aday gösterirseniz biz bunu örgüte anlatamayız, sokağa bile çıkamayız. Eğer Tanrıkulu’nu Diyarbakır’dan aday gösterirseniz ben namusum ve şerefim üzerine söz veriyorum; köy köy dolaşır, çalışırım" dedi. Ancak bu konuda MYK’dan bir yorum gelmedi.



Ercan Karakaş karşı çıktı

Ercan Karakaş’ın da, "Beni PM’ye alıyorsunuz. Önseçim yapmıyorsunuz. Milletvekili yapmıyorsunuz. Hangi kritere göre milletvekili olunacak. Ben listede yokum, bunun cevabı verilsin. Buna yanınızda oturan arkadaşlar cevap versin Sayın Genel Başkan. Şimdi veya sonra bunun bir açıklaması yapılsın" dedi.

Edinilen bilgiye göre Ankara 1. bölgeden 9. sırada aday gösterilen Sema Kendirci’de, listedeki yerine tepki gösterdi.



Önder Sav tepkisi

Grup Başkanvekili Kemal Anadol’un, "Partiye emeği geçmiş insanlar harcanmamalıydı. Önder Sav, Hakkı Suha Okay, Tekin Bingöl harcanmamalıydı" dediği ifade edildi. Kürsüye gelerek bir konuşma yapan Anadol, "Yine de sonuna kadar CHP için çalışacağım" diyerek kürsüden indi.

Edinilen bilgiye göre Atilla Sav’da, "Önder Sav, Kemal Anadol listede olmalıydı" dedi.



Gürsel Tekin'in danışmanı da listede

Gürsel Tekin’in danışmanı Uğur Atacan’ın da İstanbul 2. bölgeden 12.sıradan aday gösterildiği belirtildi.



En sert tepki Arıtman'dan geldi

ANKA’nın sorularını yanıtlayan CHP İzmir Milletvekili Canan Aritman, milletvekili aday listesini, "Tasfiye operasyonunun yapılacağını biliyorduk. Şaşırmadım" diye değerlendirdi.



Artıman: Budama yapıldı

Milletvekili aday listesinin iktidarı hedefleyen bir liste olmadığını ileri süren Aritman, "İktidar hedefi yok. İktidarı hedefleyen kendi kolunu, bacağını kesmez. Budama yapıldı. Bütünleştirici bir liste yapılarak oy artırılırdı. Bu gösterilmedi" dedi.



"Tasfiyeye devam edildi"

Tasfiye operasyonuna devam edildiğini savunan Aritman, şöyle dedi:

"Önder Sav ve ekibi tasfiye edildi. Deniz Baykal listede yer aldı, ancak ekibi tasfiye edildi. Baykal yalnız bırakılarak ekibi tasfiye ediliyor. Baykal’ı listeye almamaya cesaret edemediler. Çok büyük bir taban tepkisiyle karşılaşacakları için buna cesaret edemediler. O da yalnız bırakılarak tasfiye gerçekleştirildi."



"Değişim değil, dönüşüm listesi"

Milletvekili aday listesinin "değişim" değil "dönüşüm" listesi olduğunu savunan Aritman, şöyle dedi:

"Listelere bakarsanız iktidarı hedefleyen bir liste değil. CHP’de değişimi değil, dönüşümü hedefleyen bir çalışma yapılmış. Neye dönüşüyor; çorbaya dönüşüyor. Çorba listesi olmuş. Laf olsun listesi olmuş. Örgütsüz seçim kazanılmaz. Örgütün şevkini artıracak bir liste değil."