Kılıçdaroğlu, bu kez kazandı; Burhan Kuzu tazminat ödeyecek

Sadece "Man Adası iddiaları" nedeniyle Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'a 1 milyon 18 bin lira tazminat ödemeye mahkûm olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisini Fethullah Gülen'i ile yan yana gösteren “montaj" fotoğraf paylaşan eski AKP Milletvekili Burhan Kuzu'ya açtığı tazminat davasını kazandı. Mahkeme Kuzu'yu Kılıçdaroğlu'na 20 bin TL tazminat ödemeye mahkûm etti.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, Ankara 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Fethullah Gülen'i yan yana gösteren “montaj" fotoğraf paylaşan AKP'li Burhan Kuzu'yu Kılıçdaroğlu'na 20 bin TL tazminat ödemeye mahkûm etti.

Eski AKP milletvekili Burhan Kuzu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önce Fethullah Gülen ile çekilen fotoğrafını montajlayarak Erdoğan'ın yerine Kılıçdaroğlu'nu koydu. Halen Erdoğan'ın danışmanı olan Kuzu, montaj fotoğrafı 17 Temmuz 2017'de Twitter hesabından paylaştı. Tepkiler üzerine montaj fotoğrafı kaldıran Kuzu, yaptığını da itiraf etti.

Kuzu şaka yapmış

Bunun üzerine Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Kuzu aleyhinde 30 Bin TL'lik tazminat davası açtı.

Davanın karar duruşması Ankara 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü. Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Kuzu'nun cezalandırılmasını istedi. Kuzu'nun avukatı ise paylaşımın şaka olduğunu iddia ederek davanın reddini istedi.

Mahkeme, dava sonunda Burhan Kuzu'nun Kılıçdaroğlu'na 20 bin TL tazminat ödemeye mahkûm etti.