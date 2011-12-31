T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kılıçdaroğlu: Bu istihbaratı Genelkurmaya kim verdi?

Sınırdaki bombardımanda yaşamını yitiren 35 kişi için Şırnak’ın Uludere ilçesine taziye ziyaretinde bulunacağını belirten CHP lideri Kemal Kılıçdaroğ

31 Aralık 2011 02:00


T24 - Sınırdaki bombardımanda yaşamını yitiren 35 kişi için Şırnak’ın Uludere ilçesine taziye ziyaretinde bulunacağını belirten CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “İstihbaratı TSK’ya kim verdi” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yılbaşını geçirmek için geldiği Van'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bombardımanında hayatını kaybeden 35 kişi için yarın Şırnak’ın Uludere gideceğini söyledi.


Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

“Uludere ilçesine taziye ziyaretine gideceğim. Yurtaşların sorunlarını dinleyeceğim. Ölen bizim yurttaşlarımız. Allah rahmet eylesin, yakınlarına sabırlar diliyorum.

Çok acı bir olay. Onların acılarını elimizden geldiğinden paylaşmaya çalışacağız. Bugün bir heyet gidecek, Pazartesi günü de başka bir heyet gidecek.

Hükümetin açıklaması beni tatmin etmedi. Öyle anlaşılıyor ki, olay yanlış istihbarattan kaynaklanıyor. Bu istihbaratı hangi kurumun verdiği bilinmiyor. Bu istihbaratı Genelkurmay’a kim verdi? ‘Hiçbir ülke kendi vatandaşlarını bombalamaz’ deniyor ama bombaladı. Kim verecek bunun hesabını? Herhalde siyasi otorite verecektir.

Medya bu konuda görevini yapıyor. Medyayı suçlamak gibi bir yanlışlığa düşülmemesi gerekiyor. Biz de eleştiririz ama medya halkın gözü kulağı, sesi olmak zorundadır. Hükümetin medyanın sorularına yanıt vermesi gerekir.”



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24