Kılıçdaroğlu: Bu istihbaratı Genelkurmaya kim verdi?



T24 - Sınırdaki bombardımanda yaşamını yitiren 35 kişi için Şırnak’ın Uludere ilçesine taziye ziyaretinde bulunacağını belirten CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “İstihbaratı TSK’ya kim verdi” dedi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yılbaşını geçirmek için geldiği Van'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bombardımanında hayatını kaybeden 35 kişi için yarın Şırnak’ın Uludere gideceğini söyledi.





Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:



“Uludere ilçesine taziye ziyaretine gideceğim. Yurtaşların sorunlarını dinleyeceğim. Ölen bizim yurttaşlarımız. Allah rahmet eylesin, yakınlarına sabırlar diliyorum.



Çok acı bir olay. Onların acılarını elimizden geldiğinden paylaşmaya çalışacağız. Bugün bir heyet gidecek, Pazartesi günü de başka bir heyet gidecek.



Hükümetin açıklaması beni tatmin etmedi. Öyle anlaşılıyor ki, olay yanlış istihbarattan kaynaklanıyor. Bu istihbaratı hangi kurumun verdiği bilinmiyor. Bu istihbaratı Genelkurmay’a kim verdi? ‘Hiçbir ülke kendi vatandaşlarını bombalamaz’ deniyor ama bombaladı. Kim verecek bunun hesabını? Herhalde siyasi otorite verecektir.



Medya bu konuda görevini yapıyor. Medyayı suçlamak gibi bir yanlışlığa düşülmemesi gerekiyor. Biz de eleştiririz ama medya halkın gözü kulağı, sesi olmak zorundadır. Hükümetin medyanın sorularına yanıt vermesi gerekir.”







