Kılıçdaroğlu: Bu iktidar hortumculara çalışıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP iktidarını ve Tayyip Erdoğan'a eleştirilerde bulundu. Türkiye'de 'Hortumcu Piyasa Ekonomisi'nin olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "Hortumcu Piyasa Ekonomilerinde yatırım kararlarını iktidar değil yandaş müteahhit yapar; demokrasi askıya alınır. Yoksulu ezen düzenin adı 'hortumcu piyasa ekonomisi'dir. Hortumculara çalışan bir iktidar" dedi.

Kılıçdaroğlu, "Bugün Türkiye ekonomik bağımsızlığını yitirmişse bu hortumcu piyasa ekonomisi yüzündendir" sözlerini sarf etti.

Emekli maaşlarına gelen enflasyon zammını da eleştiren Kılıçdaroğlu, "İktidarı oylarınızla cezalandırmazsanız geleceğiniz pek parlak değil" ifadesini kullandı.

CHP Parti meclisi üyesi, eski milletvekili Eren Erdem'in şartlı tahliye edilmesinin ardından tekrardan tutuklanmasına tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "Tam bir kumpas mağduru. FETÖ'cü diye suçlanıyor. Yardımla suçlanıyor. Ne yardımı?" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

Bütün taşeron işçisi kardeşlerime benim sözüm var. Sen de sendikalı olacaksın. Senin de hakların olacak. Taşeron işçisiyken bizim baskımız sonucunda kadro verildi. Efendim sana kadro verdik sana yüzde 4 zam yaptı neden yüzde 4? Sen diğer işçilere ne veriyorsan bu işçiye de aynısını vermek zorundasın. TOKİ işçileri var aylardır maaş alamıyorlar. Meclis'in önüne gelmişler bugün de, şiddetle karşılaşıyorlar. A. bu adamlar. Çalıştı mı çalıştı, alın teri döktü mü döktü, üretti mi üretti. Ama maaşını alamıyor.

"Ceren Damar Şenol öğrencisi tarafından katledildi. Düşünün bu akademisyenin tek bir hayali ver. Binlerce öğrenciyi yetiştirmek. Hukuk nedir, adalet nedir bunu öğretecekti. Bunu öğretecek biri katledildi. Eşinin yaptı konuşma hepimizi aydınlatıyor. İyi insan olun diyor. Farklı düşünceleri saygıyla karşılayın. Bütün bunlar tek tek anlatıldı. Ama Türkiye öyle bir yere itildiyse oturup düşünmek lazım. Grup başkanvekilimiz bir önerge getirecekler. Bu bir eğitim şehididir. Bu bir kadın cinayeti değildir.

"Bülent Şık. Bir akademisyen. Gıda mühendisi. Bizim tükettiğimiz her şey konusunda bilgi sahibidir. Sağlık Bakanlığı araştırma yapıyor.

"Eren Erdem, parti Meclis üyemiz, tam bir kumpas mağduru. FETÖ'cü diye suçlanıyor. Yardımla suçlanıyor. Ne yardımı? Bir gizli tanığın şikâyeti üzerine kumpas kuruldu. Gizli tanık senin aleyhine konuşursam borçlarımı ödeyeceklerini söylüyorlar dedi. O da kim olduğunu açıkladı, bu sefer bunun için suçladılar. Mahkeme kumpas olduğunu gördü.

"Emeklilere benim sitemim var. Benim sana 2 adet ikramiye vericem dediğimde PTT'ye gidip 'bizim ihtiyacımız yok' diye bana telgraf çektiler. Şidmi soruyorum ahla iyi mi durumunuz? Emeklinin asgari ücretlinin, altında ücret alanların enflasyonuna bakalım.

"Bu iktidarı oylarınızla cezalandırmazsanız geleceğiniz pek parlak değil.

"(Çiftçiye seslendi) Senin alın terini birilerine peşkeş çekiyorlar. Hâlâ uyanmayacak msıın? Bu arkadaşın uyanana kadar anlatacak.

"Çiftçie efendim para ödenecekmiş. Daha önce ödemen gereken şeyi tuttun tuttun seçim avrken ödüyorsun. Senin çiftçiye borcun var. Borcunu ödeyene kadar yakanı bırakmayacağım.

"Asgari ücretli kardeşlerim 2 bin 20 lira yetmez bu para. Milyonlarca kişi işsizken sen asgari ücretle iş bulduğun için yine şanslısın. Milyonlarca kişi iş arıyor. Asgari ücretin altında alan milyonlarca kişi var. Onların da hakkını hukukunu savunacağız. Onlar da iyi ki Cumhuriyet Halk Partisi var desinler. Peki Türkiye ne oldu da bu hale geldi? Hani bir koalisyon olsa ortak kazık attı dersin e tek başına yönetiyorsun. İstediğin kanunu çıkarıyor, istediğin bürokratı görevden aldın, istediğini atadın. Bütçe'yi istediğin şekilde dönüştürdün. İstediğin gibi vergi koyup, istediğin gibi af çıkardın. İstediği gibi bütçe gelirlerini harcadın. Peki devletin fabrikalarını, arazilerini istediği gibi sattı mı? Babalar gibi sattı. İstediği bakanı görevden aldı, istediği belediye başkanını istifa ettirdi, görevlerini alıyorum seni dedi mi? Dedi. İstedikleri kararnameyi yayınladılar mı? Yayınladılar. E istediklerini yaptılar da memleket bu hale neden, nasıl geldi?

"Hortumcu piyasa ekonomisi nasıl oluşturulur? Batan bütün ekonomilerde bu ekonomi vardır. Önce hukuki alt yapısını oluşturmak zorundasınız. Diyelim ki brisine ihale vereceksiniz. O zaman kanunu değiştireceksiniz. 16 yılda 186 kez ihale mevzuatını değiştirdiler. Kendi adamalrına ihale verdiler. Bir gazeteci arkadaşımız, 'Diayrbakır demiryolu bağlantı hattının ihalesi yapıldı. En düşün fiyatı verene vrmediler daha pahalı olana verdiler. Kim? Cengiz İnşaat. Soruyorum nedne buna vermediniz de buna verdiniz?' Bakanın yanıtı, fiyat dışı unsur değerlendirmesine göre en uygun Cengiz İnşaat. İşte hortumcu piyasa ekonomisinin en net örneği.

"İkinci unsuru hukuku kendinize uyduracaksınız. Bir diğeri ekonomide planlama yapmaaycaksınız.

"Çoğu kişi farkında değil. 11. kalkınma süresinin olamsı laızmç Öyle bir eşy yok. Plansız büyüme.

"Sernin ödediğn her kuruşun nerelere harcanacağın ısenin öğrenme hakkın var. Demiryolu mu, deniz yolu mu yapıalcak bütün bunların planlamayla yapılması lazım.

"Planlama bitince yatırım kararlarımı kim verecek? Hortumcu Piyasa Ekonomilerinde yatırım kararlarını iktidar değil müteahhit yapar. Planlama örgütünün görevini yandaş müteahhit yapar.

"CHP kuvayi milliyeci, hesabını vereceksin.

"Hortumcu Piyasa Ekonomisini oluşturanlar demokrasiyi askıya alıyorlar. Bugün Türkiye'nin yaşadığı gerçeklerdnebiri de budur. Herkes korkuyor.

"Bugün Türkiye ekonomik bağımsızlığını yitirmişse bu hortumcu piyasa ekonomisi yüzündendir.

"Ben 81 milyonun kişiliğini, kimliğini, onurunu savunuyorum.

"Gazeteye yazı yazmış, Trump haklı diyor. Haklı tabii. Devletind eğil batıdaki egemen güçlerin çıkarlarını savunan bir kişidir o.

"Hortumcu Piyasa Ekonomisi'nde kim nasıl fatura ediyor? Birincisi vergiler. Vergiyi kim ödüyor? Bu ülkenin fakiri, fukarası ödüyor. Altına bez alırsınız vergi verirsiniz. Kefen bezi alırsınız vergi verirsiniz. Bir tek aldığınız havada vergi yok. Ne diyorlar vergiyi tabana yayacağız. Kardeşim zaten tabanda. Sen vergiyi yukarıdan alacaksın. Alamaz ama. Hortumculara çalışan bir iktidar.

"Vallahi de bllahi de ne yerlisiniz ne millisiniz. Siz egemen güçlerin oyuncağı gayri millisiniz."